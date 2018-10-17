Трех чиновников правительства Саакашвили обвинили в подготовке убийства бизнесмена Патаркацишвили

Убийство якобы санкционировал сам Саакашвили.

Главная прокуратура Грузии опубликовала аудиозаписи, на основании которых троих бывших чиновников МВД правительства Михаила Саакашвили обвинили в подготовке убийства миллиардера Бадри Патаркацишвили.

Об этом пишет агентство "Новости-Грузия".

Патаркацишвили скончался 12 февраля 2008 года в своем доме в городе Лезерхед возле Лондона. Скотланд-Ярд провел собственное расследование и установил, что Патаркацишвили скончался в результате сердечного приступа. Версию покушения исключили, однако власти Грузии поставили под сомнение выводы британских следователей.

16 октября грузинские правоохранители предъявили по данному делу обвинения Георгию Меребашвили, Левану Кардава и Ревазу Шиукашвили. Все трое - бывшие сотрудники Департамента конституционной безопасности (ДКБ) МВД Грузии.

Как утверждается, аудиозаписи, где обвиняемые говорят о подготовке убийства Патаркацишвили, были сделаны 4 и 5 февраля 2007 года. В прокуратуре заявляют, что обнаружили их спустя почти десять лет, в декабре 2016 года, дома у одного из обвиняемых.

На одной из записей высокопоставленный чиновник ДКБ Георгий Дгебуадзе разговаривает с членом охраны Патаркацишвили, пытаясь вовлечь его в подготовку убийства миллиардера.

"При разговоре Г.Д. подтверждает, что вопрос подготовки убийства санкционирован тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили, так как Бадри Патаркацишвили является их политическим оппонентом и непримиримым врагом власти. Записью также устанавливается, что ликвидацию должен осуществить ДКБ", - сказано в сообщении прокуратуры.

Вторая аудиозапись, по утверждению прокуратуры, сделана в здании "Модуль", которое в то время принадлежало МВД Грузии. Прокуратура заявляет, что ее сделали на совещании высокопоставленных чиновников ДКБ, когда они обсуждали, как добыть информацию о сотрудниках охраны и обслуживающем персонале дома миллиардера.

Участники разговора также интересуются отравляющим веществом, которое вызовет естественную смерть. Более того, там говорится, что пути ликвидации Патаркацишвили согласовываются с Датой Ахалая - тогдашним руководителем ДКБ, который в настоящее время не находится в Грузии.

В отношении Шиукашвили, Меребашвили и Кардава уголовное дело возбуждено по статьям "подготовка умышленного убийства, совершенной группой лиц связи со служебной деятельностью жертвы или ее близкого родственника или выполнением ими общественных обязанностей" и "превышение служебных полномочий". Обвиняемым грозит от 16 до 20 лет лишения свободы.

Агентство отмечает, что адвокаты экс-чиновников предполагают, что обвинение по нашумевшему делу Патаркацишвили было сделано для того, чтобы отвлечь внимание общественности от скандала вокруг записей разговоров Мирзы Субелиани - бывшего прокурора, который рассказывает о своем участии в пытках, похищении свидетелей и фальсификации громких дел.