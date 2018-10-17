Возле аэропорта "Жуляны" установили въездной знак с основателями Киева

На Броварской трассе установят Хмельницкого, на Гостомельской - Ярослава Мудрого.

Возле международный аэропорт " Киев " имени Сикорского ("Жуляны") установили новый архитектурно-дорожный въездной знак " Киев " с 8-метровой скульптурной композицией основателей Киева - Кия, Щека, Хорива и Лыбеди. Общая высота знака - 11 метров.

Об этом сообщила пресс-служба Киевгорадминистрации.

Фото: kiev.klichko.org

Это уже четвертый въездной знак нового формата. Их установка началась летом прошлого года с Бориспольской трассы, где установили 8-метрового архистратига Михаила.

На въезда со стороны Одессы установлена фигура князя Владимира, со стороны Житомира - княгини Ольги.

До конца осени на Броварской трассе завершится установка знака с фигурой гетмана Богдана Хмельницкого, а весной 2019-го на трассе со стороны Гостомеля появится фигура князя Ярослава Мудрого.

По словам мэра Виталия Кличко, имея такую богатую историю, "неправильно ограничиваться табличкой на въезде".