Возле аэропорта "Жуляны" установили въездной знак с основателями Киева
На Броварской трассе установят Хмельницкого, на Гостомельской - Ярослава Мудрого.
Возле международный аэропорт "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") установили новый архитектурно-дорожный въездной знак "Киев" с 8-метровой скульптурной композицией основателей Киева - Кия, Щека, Хорива и Лыбеди. Общая высота знака - 11 метров.
Об этом сообщила пресс-служба Киевгорадминистрации.
Это уже четвертый въездной знак нового формата. Их установка началась летом прошлого года с Бориспольской трассы, где установили 8-метрового архистратига Михаила.
На въезда со стороны Одессы установлена фигура князя Владимира, со стороны Житомира - княгини Ольги.
До конца осени на Броварской трассе завершится установка знака с фигурой гетмана Богдана Хмельницкого, а весной 2019-го на трассе со стороны Гостомеля появится фигура князя Ярослава Мудрого.
По словам мэра Виталия Кличко, имея такую богатую историю, "неправильно ограничиваться табличкой на въезде".
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Политика
17.10.2018 11:08