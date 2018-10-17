Холодницкий раскритиковал НАБУ за отсутствие результата в деле ПриватБанка

"Дело расследуется полтора года, но доказательная база до сих пор не собрана".

Холодницкий раскритиковал НАБУ за отсутствие результата в деле ПриватБанка
Фото: glavred.info

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий раскритиковал Национальное антикоррупционное бюро за отсутствие результата в деле ПриватБанка.

Об это он заявил в интервью газете "Голос Украины".

"Дело ПриватБанка расследуется полтора года. Я хочу видеть результат. Но не вижу. Хотя там - 68 детективов НАБУ в группе. Что они делают - не знаю. Указания прокурора, которые были даны еще в феврале, до сих пор не выполнены детективами. По состоянию на сейчас, я не знаю, кто виноват в этом деле. Или Нацбанк, или бывшие акционеры?", - сказал Холодницкий.

По его словам, доказательная база по этому делу еще не собрана.

"Нужно собрать доказательную базу. И основной вопрос - куда делись деньги, которые были выделены НБУ для рефинансирования? Движение средств, куда пошли, где растворились. Для этого нужно привлекать экспертов, сидеть день и ночь только над этим делом. А у нас полтора года - лишь видимость работы", - добавил глава САП.

Напомним, 18 декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации финучреждения.

Привлеченная в 2017 году компания Kroll по итогам аудита банка подтвердила, что до национализации он был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского и Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем. Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более $2,5 млрд.

Коломойский прогнозирует, что рассмотрение дела по сути состоится не раньше 2020 года.

Ранее все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале ПриватБанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования НБУ на 19 млрд грн.


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