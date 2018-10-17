В Москве задержали "вице-премьера" Крыма Нахлупина

Заместитель Аксенова курировал дорожное строительство.

В Москве задержали "вице-премьера" Крыма Нахлупина
Виталий Нахлупин
Фото: Наша Газета Крым

В Москве задержан заместитель "премьер-министра" оккупированного Россией Крыма Сергея Аксенова - экс-председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталий Нахлупин.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к "руководству" региона и в управлении МВД РФ.

Источник в "руководстве" Крыма связал задержание Нахлупина с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Нахлупин отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог.

Официально задержание силовики и роSSийские власти пока не комментируют.

Утром 17 октября, прошли обыски в "комитете конкурентной политики" Крыма и в службе Автомобильных дорог.

"Все оцеплено ОМОНом", - отметил источник.

Напомним, в прошлом году бывший "заместитель" Аксенова Олег Казурин был задержан за взятку. Он получил 27 млн рублей за покровительство строительной фирме.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Немецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле БандерыНемецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле Бандеры
Предоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит АвстрийскийПредоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит Австрийский
В Чехии нашли участок земли, который до сих пор принадлежит гестапоВ Чехии нашли участок земли, который до сих пор принадлежит гестапо
В стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилойВ стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилой
Украинские ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над ЛисичанскомУкраинские ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над Лисичанском
Блок рекламы


Похожие новости
Один из членов экипажа судна "ЯМК-0041" вернулся из КрымаОдин из членов экипажа судна "ЯМК-0041" вернулся из Крыма
На границе с Беларусью пограничники задержали автомобиль со взрывчаткойНа границе с Беларусью пограничники задержали автомобиль со взрывчаткой
Украина заявила в ООН о беспрецедентной милитаризации Крыма РоSSиейУкраина заявила в ООН о беспрецедентной милитаризации Крыма РоSSией
В Петербурге задержали 4 активистов с плакатом "Долгих лет тюрьмы" в день рождения фюрера РФВ Петербурге задержали 4 активистов с плакатом "Долгих лет тюрьмы" в день рождения фюрера РФ
Лондон пообещал Москве новые санкции из-за инцидента в НидерландахЛондон пообещал Москве новые санкции из-за инцидента в Нидерландах
РоSSийского миллионера задержали по делу о миллиардной взяткеРоSSийского миллионера задержали по делу о миллиардной взятке
Осужденному журналисту Николаю Семене запретили выезжать из Крыма на лечениеОсужденному журналисту Николаю Семене запретили выезжать из Крыма на лечение
Экс-министр Рудьковский арестован в МосквеЭкс-министр Рудьковский арестован в Москве
Украинские пограничники задержали двоих россиян, которые незаконно пытались попасть в ВенгриюУкраинские пограничники задержали двоих россиян, которые незаконно пытались попасть в Венгрию
В Киеве задержали двух бывших милиционеров, которых семь лет разыскивали за пыткиВ Киеве задержали двух бывших милиционеров, которых семь лет разыскивали за пытки
Последние новости
Подгружаем последние новости