В Москве задержали "вице-премьера" Крыма Нахлупина
Заместитель Аксенова курировал дорожное строительство.
В Москве задержан заместитель "премьер-министра" оккупированного Россией Крыма Сергея Аксенова - экс-председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталий Нахлупин.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к "руководству" региона и в управлении МВД РФ.
Источник в "руководстве" Крыма связал задержание Нахлупина с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Нахлупин отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог.
Официально задержание силовики и роSSийские власти пока не комментируют.
Утром 17 октября, прошли обыски в "комитете конкурентной политики" Крыма и в службе Автомобильных дорог.
"Все оцеплено ОМОНом", - отметил источник.
Напомним, в прошлом году бывший "заместитель" Аксенова Олег Казурин был задержан за взятку. Он получил 27 млн рублей за покровительство строительной фирме.
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Политика
17.10.2018 10:20