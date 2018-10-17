В Москве задержали "вице-премьера" Крыма Нахлупина

Заместитель Аксенова курировал дорожное строительство.

В Москве задержан заместитель "премьер-министра" оккупированного Россией Крыма Сергея Аксенова - экс-председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталий Нахлупин.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к "руководству" региона и в управлении МВД РФ .

Источник в "руководстве" Крыма связал задержание Нахлупина с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Нахлупин отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог.

Официально задержание силовики и роSSийские власти пока не комментируют.

Утром 17 октября, прошли обыски в "комитете конкурентной политики" Крыма и в службе Автомобильных дорог.

"Все оцеплено ОМОНом", - отметил источник.

Напомним, в прошлом году бывший "заместитель" Аксенова Олег Казурин был задержан за взятку. Он получил 27 млн рублей за покровительство строительной фирме.