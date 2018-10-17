Италия на саммите ЕС предложит ослабить санкции против РФ

Италия предложит Европейскому Союзу ослабить санкции против РФ, в часности возобновить финансирование малого и среднего частного бизнеса в РоSSии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на итальянское издание Радио Свобода, которое ссылается на собственные источники.

Отметим, на очередном саммите ЕС, который состоится 13 декабря, лидеры, как ожидается, будут голосовать за продолжение экономических санкций против РоSSии еще шесть месяцев, и Италия может озвучить свое предложение по финансированию малого бизнеса как условие поддержки продлении санкций.

Как сообщает издание, премьер-министр Италии Джузеппе Конте на заседании лидеров ЕС 18 октября предложит разрешить Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ) и Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) финансировать малые и средние предприятия в РоSSии, как это было до введения санкций в 2014 году.

Собеседник издания отметил, что это предложение вряд ли будет одобрено на октябрьском саммите, но ее могут принять на саммите в декабре, когда лидеры ЕС должны голосовать за продление санкций против РоSSии. Предложение Италии состоит в том, что двум европейским банкам необходимо разрешить возобновить финансирование небольших частных роSSийских компаний, потому что они не имеют тесных связей с Кремлем.


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