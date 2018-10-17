Италия на саммите ЕС предложит ослабить санкции против РФ
Италия предложит Европейскому Союзу ослабить санкции против РФ, в часности возобновить финансирование малого и среднего частного бизнеса в РоSSии.
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Отметим, на очередном саммите ЕС, который состоится 13 декабря, лидеры, как ожидается, будут голосовать за продолжение экономических санкций против РоSSии еще шесть месяцев, и Италия может озвучить свое предложение по финансированию малого бизнеса как условие поддержки продлении санкций.
Как сообщает издание, премьер-министр Италии Джузеппе Конте на заседании лидеров ЕС 18 октября предложит разрешить Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ) и Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) финансировать малые и средние предприятия в РоSSии, как это было до введения санкций в 2014 году.
Собеседник издания отметил, что это предложение вряд ли будет одобрено на октябрьском саммите, но ее могут принять на саммите в декабре, когда лидеры ЕС должны голосовать за продление санкций против РоSSии. Предложение Италии состоит в том, что двум европейским банкам необходимо разрешить возобновить финансирование небольших частных роSSийских компаний, потому что они не имеют тесных связей с Кремлем.
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