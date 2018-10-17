Италия на саммите ЕС предложит ослабить санкции против РФ

Италия предложит Европейскому Союзу ослабить санкции против РФ , в часности возобновить финансирование малого и среднего частного бизнеса в РоSSии.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на итальянское издание Радио Свобода, которое ссылается на собственные источники.

Отметим, на очередном саммите ЕС , который состоится 13 декабря, лидеры, как ожидается, будут голосовать за продолжение экономических санкций против РоSSии еще шесть месяцев, и Италия может озвучить свое предложение по финансированию малого бизнеса как условие поддержки продлении санкций.

Как сообщает издание, премьер-министр Италии Джузеппе Конте на заседании лидеров ЕС 18 октября предложит разрешить Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ) и Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) финансировать малые и средние предприятия в РоSSии, как это было до введения санкций в 2014 году.