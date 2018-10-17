НАБУ призывает парламент не создавать реестр судебных экспертиз
Это может грозить разглашением тайны расследования и даст возможность фигурантам уголовных дел следить за ходом следствия.
Национальное антикоррупционное бюро призывает Верховную Раду не принимать законопроект №8336, которым предлагается создать Единый госреестр судебных экспертиз.
Об этом сообщается на сайте НАБУ.
"Среди опасных новшеств, которые предлагают народные избранники, - создание Единого государственного реестра судебных экспертиз и экспертных исследований. Это может грозить разглашением тайны предварительного расследования и даст возможность фигурантам уголовных производств еще на стадии следствия следить за ходом следственных действий, узнавать, какие экспертизы назначаются, и иметь возможность повлиять на их результат", - говорится в сообщении.
НАБУ также обеспокоено тем, что принятие изменений в Уголовный процессуальный кодекс, предусмотренных законопроектом №8336, устраняет недостатки т.н. "поправок Лозового" в части назначения экспертиз во всех производствах кроме тех, расследование которых осуществляют детективы НАБУ.
"То есть под предлогом «облегчить негативные последствия «поправок Лозового» и декларируя намерения бороться с коррупцией в государстве, отдельные политики вносят на рассмотрение парламента законопроект, который практически исключает такую борьбу и сводит на нет предыдущие достижения Бюро", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект закона предусматривает возможность сторонам уголовного производства самостоятельно привлекать экспертов, но одновременно оставляет обязанность стороны обвинения обращаться с ходатайством к следственному судье в случае необходимости проведения экспертизы видео-, звукозаписи, почерковедческой, лингвистической, экономической или товароведческой экспертизы, если стоимость объекта в 200 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
"Это именно те виды экспертизы, которые проводятся в ходе расследования детективами НАБУ и прокурорами САП коррупционных уголовных правонарушений", - подчеркивают в НАБУ.
Бюро также выступает против нововведения о запрете допроса в качестве свидетеля эксперта, который подготовил заключение в уголовном деле.
Напомним, 15 марта изменения в УПК, инициатором которых был депутат Рады Андрей Лозовой (фракция Радикальной партии Олега Ляшко), вступили в силу. Согласно данным поправкам, следователи и прокуроры лишаются права самостоятельно назначать экспертизы, в том числе для установления причин смерти и размера материального ущерба. Теперь назначать экспертизы имеет полномочия исключительно суд.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что эти изменения парализовали правоохранительную систему.
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Политика
17.10.2018 10:10