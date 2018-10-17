Филарет и Макарий успели поругаться после Синода Вселенского патриархата

Объединительный Собор оказался под угрозой.

Филарет и Макарий успели поругаться после Синода Вселенского патриархата

Предстоятели УПЦ КП Филарет (Денисенко) и УАПЦ Макарий (Малетич) успели поругаться после Синода Вселенского патриархата, на котором было принято решение о предоставлении автокефалии Украины.

"Пообщался [с Филаретом] перед Софией в воскресенье, 14 числа, на Покровы. И меня поразило общение. Когда мы встретились, патриарх Филарет обратился ко мне: срочно нужно Собор собирать. Я говорю: Собор собирать - устава нет. [Он:] а устав у меня есть. [Я:] у меня тоже есть, но из двух уставов нужно сделать один. [Он:] нет, мой устав будет", - рассказал о своем общении с Филаретом митрополит Макарий в эфире телеканала ZIK.

"Пятнадцатый год повторяется [одно и то же]", - возмутился он.

Макарий добавил, что точно так же Филарет поставил его перед фактом, что название новой церкви уже выбрано и что УАПЦ должна просто согласиться с ней.

"Третий вопрос - какая модель? Когда я сказал, может это быть митрополия или патриархия, он со злобой сказал: будет патриархия. А экзархи ничего не говорят", - рассказал Макарий.

По словам главы УАПЦ, в такой ситуации не может идти речи об объединительном соборе.

Напомним, что поведение Филарета объясняется тем, что УПЦ КП намного больше по сравнению УАПЦ. В конце сентября он говорил, что объединительный собор будет состоять из 41 архиерея Киевского патриархата, 12 архиереев Автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата.

В 2015 году переговоры об объединении УПЦ КП и УАПЦ зашли в тупик по аналогичной причине: УАПЦ требовала равноправия. Еще одна попытка двух церквей объединиться провалилась в 2011 году.


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