Взрывы на арсенале под Ичней осуществили через мобильный телефон - Матиос

Спецслужбы установили, что взрывы на арсенале под Ичней вероятно были осуществлены с помощью мобильного телефона.

Об этом сказал главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире 112 Украина, сообщает корреспондент Укринформа .

«Спецслужбами установлено, что в момент начала взрывов в зоне покрытия и контроля работал мобильный терминал без IMEI кода, то есть который невозможно идентифицировать. Он был единственным на этой территории, что нами расценивается как прямой признак применения неиндентифицированного телефонного аппарата для приведения того или иного взрывного устройства для взрыва», — сказал Матиос.

По его словам, на данный момент более 340 военнослужащих допрошены, среди которых половина с использованием полиграфа. «Все наряды, находившиеся на складах перед взрывами и во время взрывов, и несли службу по охране, допрошены с применением полиграфа», — добавил Матиос.

Он заметил, что осмотр места событий, склада, где произошел, вероятнее всего первый взрыв, свидетельствует об аналогичном характере взрыва в Калиновке и Балаклее. «Он не характерен для взрыва разорванного снаряда или взрыва выстрела к реактивной системе огня», — заметил прокурор.

Кроме того, он сказал, что есть существенные вопросы к организации охраны складов. Матиос сообщил, что за несколько дней до взрывов возле складов было зафиксировано пребывание неизвестных лиц в военной форме, которые осуществляли наблюдение за складами. Однако не было применено каких-либо мероприятий для установления этих людей.

Матиос подчеркнул, что склад Ични был один из самых защищенных с использованием комплексов радиоракетной борьбы, поэтому БПЛА там не могли летать.

Как сообщалось, в ночь на 9 октября на территории военного склда Министерства обороны в Ичнянскому районе Черниговской области произошел пожар. Из населенных пунктов, попавших в зону возможного поражения, были эвакуированы 12 тыс. 500 человек.

На преодоление последствий чрезвычайного происшествия правительство выделило 100 млн грн.