Венгрия изменит название "уполномоченного по Закарпатью", но не его функции – Сийярто

Венгрия изменит название должности правительственного уполномоченного по вопросам Закарпатье, но не его обязанности.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Люксембурге, сообщает Европейская правда со ссылкой на данные венгерского внешнеполитического ведомства.

«Венгрия рассмотрит вопрос изменения названия уполномоченного правительства за координацию программ развития на Закарпатье, без изменения направления деятельности и функций, одновременно с чем процедура выдачи разрешения для нового посла Венгрии в Киеве также будет завершена», — заявил Сийярто.

Напомним, накануне глава МИД Украины Павел Климкин провел встречу с Петером Сийярто, на которой стороны полностью договорились об изменении названия должности. По словам Климкина, такая смена ожидается уже в ближайшие дни.

Как известно, в начале августа Киев выразил протест через создание в правительстве Венгрии должности уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области. Украина восприняла это решение как вмешательство во внутренние дела, поскольку «к компетенции уполномоченного отнесено часть суверенной территории Украины».

В МИД заявили о готовности запретить въезд в Украину уполномоченному, если название его должности не будет изменено.

31 августа Павел Климкин сообщил, что его коллега Петер Сийярто пообещал изменить конфликтное название. Впоследствии Венгрия подтвердила данную договоренность. Однако по состоянию на конец сентября название изменено не было.


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