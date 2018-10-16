В Мариуполе двое россиян получили 10 лет тюрьмы за передачу секретных данных "ДНР"

Трое украинцев приговорены к 5 годам лишения свободы.

В Мариуполе двое россиян получили 10 лет тюрьмы за передачу секретных данных "ДНР"
Фото: ntv.ru

Ильичевский районный суд Мариуполя объявил обвинительный приговор двум гражданам РоSSии и трем гражданам Украины за сотрудничество с террористами "Донецкой народной республики". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что все осужденные являются участниками группы "Оперативный канал Мариуполь". Следствие выяснило, что супружеская пара граждан РоSSии, которые фактически проживали в Волновахском районе Донбасса, согласилась на сотрудничество с "ДНР".

В период с августа 2014 по апрель 2015 года, руководствуясь мотивами неприятия существующей власти в Украине, супруги привлекли к этому процессу 46-летнего жителя Мариуполя, 43-летнего жителя Володарского района и 39-летнего жителя Запорожской области.

Группа "сообщников" передавала террористам детализированные данные, в том числе фото- и видеофайлы о дислокации, численности и маршрутах передвижения украинских военнослужащих и их военной техники.

Злоумышленники с помощью программы голосового общения Zello, телефонной связи и электронной почты передавали указанные данные участнику силового блока так называемой "Республиканской гвардии ДНР".

Суд признал всех участников группировки виновными и приговорил граждан РФ к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего им имущества, а трех других соучастников - к 5 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что CБУ разоблачила бывшего замглавы Высшего хозсуда в финансировании "Л/ДНР".


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