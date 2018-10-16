СБУ начала расследование в отношении первого замглавы Службы внешней разведки Семочко

Дело возбуждено по статье "госизмена".

Служба безопасности Украины начала расследование в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

"Служба безопасности Украины в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (госизмена) Уголовного кодекса Украины проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении бывшего сотрудника СБ Украины Сергея Семочко", - говорится в сообщении.

Сообщается, что орган досудебного расследования планирует привлечь к процессуальному сотрудничеству Бигуса и его команду для исследования изложенных в журналистском расследовании обстоятельств.

В то же время в СБУ отмечают, что проверка информации о состоянии и возможном незаконном обогащении Семочко проверяется НАБУ в пределах зарегистрированного ими уголовного производства по ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса.

Ранее программа антикоррупционных расследований Дениса Бигуса опубликовала журналистское расследование, в котором говорилось, что в 2015-2017 годах, во время войны, семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений - селе Козин под Киевом - стоимостью несколько миллионов долларов.

В расследовании говорилось, что Семочко мог получать деньги за так называемое "крышевание" фармацевтических компаний. Также сообщалось, что более 200 человек умерли из-за его вмешательства в закупку лекарств для диализа.

Также в расследовании говорилось, что семья украинского разведчика и контрразведчика Семочко числится в базах данных налогоплательщиков РоSSийской Федерации.