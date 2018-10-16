Порошенко повысил главу Нацполиции в звании

Сергею Князеву присвоено звание генерала полиции первого ранга.

?Порошенко повысил главу Нацполиции в звании
Фото: mvs.gov.ua

Президент Петр Порошенко присвоил главе Национальной полиции Сергею Князеву звание генерала полиции первого ранга.

Об этом говорится в указе №329/2018 от 13 октября.

"Присвоить специальное звание генерала полиции первого ранга генералу полиции второго ранга Князеву Сергею Николаевичу - главе Национальной полиции Украины", - сказано в документе.

Тем же указом специальное звание генерала полиции третьего ранга присвоено полковнику полиции Артуру Мерикову - начальнику Главного управления Национальной полиции Украины в Херсонской области.

Напомним, по случаю Дня Независимости Порошенко произвел в генералы два десятка человек.


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