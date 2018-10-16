Новостей.COM ⇒ Политика

Порошенко повысил главу Нацполиции в звании Сергею Князеву присвоено звание генерала полиции первого ранга. Фото: mvs.gov.ua Президент Петр Порошенко присвоил главе Национальной полиции Сергею Князеву звание генерала полиции первого ранга. Об этом говорится в указе №329/2018 от 13 октября. "Присвоить специальное звание генерала полиции первого ранга генералу полиции второго ранга Князеву Сергею Николаевичу - главе Национальной полиции Украины", - сказано в документе. Тем же указом специальное звание генерала полиции третьего ранга присвоено полковнику полиции Артуру Мерикову - начальнику Главного управления Национальной полиции Украины в Херсонской области. Напомним, по случаю Дня Независимости Порошенко произвел в генералы два десятка человек.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.