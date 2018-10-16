Блок НАТО готов помочь Украине с безопасностью складов боеприпасов

Власти Украины просили Альянс о поддержке еще в 2017-м.

Североатлантический альянс готов расширить поддержку Украины во внедрении стандартов НАТО по безопасности на складах боеприпасов. Об этом сообщил чиновник Альянса после встречи генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

"НАТО готово продолжать (имеющиеся. - Ред.) и рассмотреть дальнейшие пути поддержки усилий Украины по обеспечению безопасности хранилищ боеприпасов", - заверил собеседник DW.

По его словам, Альянс уже начал поддержку Украине в этом вопросе, потому что Киев попросил о ней еще в 2017 году.

"В 2018 году был одобрен проект трастового фонда по управлению безопасностью на складах боеприпасов. Были определены средства для помощи Украине достичь стандартов НАТО в этом аспекте", - уточнил чиновник Альянса.

В свою очередь, Климкин заявил в понедельник: "Сейчас мы договариваемся о гораздо более широкой и по содержанию, и по динамике программе сотрудничества" по укреплению безопасности хранилищ боеприпасов в Украине. По его словам, это касается и конструкции этих хранилищ и их дизайна и процедур мониторинга и необходимого оборудования. Дальнейшие детали он отказался называть, сославшись на их конфиденциальность.

"Это не означает, что НАТО для нас это все будет строить. Но НАТО готово нам последовательно помогать", - добавил глава украинского МИД .

Напомним, в Украине уже неоднократно происходили пожары на складах боеприпасов. Последний из них начался 9 октября на арсенале под Ичней. По состоянию на 15 октября в больницах находилось более 90 человек. Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что причиной взрывов могла быть диверсия.

Ранее президент Петр Порошенко поручил Климкину и министру обороны Степану Полтораку срочно завершить переговоры о создании трастового фонда НАТО для эффективной эксплуатации и современной охраны объектов хранения боеприпасов.