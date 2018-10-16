Семочко показал украинский паспорт своей жены

Первый замглавы Службы внешней разведки отрицает наличие роSSийского гражданства.

Первый заместитель главы Службы внешней разведки, а ранее руководитель контрразведки Службы безопасности Сергей Семочко заявил, что он и его жена Татьяна Лысенко являются гражданами Украины и не имеют никаких других паспортов.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ZIK и показал паспорт своей жены.

Ранее программа антикоррупционных расследований Дениса Бигуса опубликовала журналистское расследование, в котором говорилось, что в 2015-2017 годах, во время войны, семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений - селе Козин под Киевом - стоимостью несколько миллионов долларов.

В расследовании говорилось, что Семочко мог получать деньги за так называемое "крышевание" фармацевтических компаний. Также сообщалось, что более 200 человек умерли из-за его вмешательства в закупку лекарств для диализа.

"В 2016 году контрразведка СБУ заинтересовалась закупками, указав на факт отсутствия конкуренции. На облздравы посыпались "письма счастья" подписанные Семочко. По сути он сказал, что "то, что вы считаете не взаимозаменяемым - можно заменять, а то, что считаете несовместимым - можно комбинировать". Фактически Семочко подписал "приговор" пациентам, которые зависели от этих лекарств", - говорится в расследовании

Директор департамента "Диализная терапия" ООО "Диавата" Сергей Христинченко говорил СБУ годами "доила" фармбизнес, зная о том, что эти компании используют офшорные схемы. Занималась этим, по его словам, именно экономическая контрразведка СБУ , которую тогда возглавлял Семочко.

Также в расследовании говорилось, что семья украинского разведчика и контрразведчика Семочко числится в базах данных налогоплательщиков РоSSийской Федерации.

Семочко заявил, что в расследовании он "не увидел никакого подтверждения и ни одного доказательства изложенной информации".

"Информация обо мне, изложенная в материалах Дениса Бигуса, не соответствует действительности. Все якобы разоблачительные данные имеют прозаическое объяснение. В частности, тема диализа. Все действия оперативных сотрудников СБУ осуществлялись на выполнение приоритетных задач, утвержденных Коллегией СБУ , и указаний руководства СБУ , и проводились в рамках действующего законодательства. Считаю, что я и мои подчиненные по этому делу отработали на все 100%. Соответственно, расследование в отношении господина Сергея Христинченка, который фигурирует в материалах, завершено. Суд поставит точку в этой истории", - заявил Семочко.

Комментируя вопрос о гражданстве, он отметил: "Я - гражданин Украины. Моя семья на постоянной основе проживает в Украине".

В подтверждение своих слов Семочко продемонстрировал паспорт жены. "Других паспортов ни я, ни она не имеем", - сказал он.

Фото: Скриншот видео

При этом он рассказал, что гражданство РФ имеют взрослые дети его жены от первого брака, которые с ними не живут. Он также отметил, что роSSийские идентификационные номера в период аннексии Крыма автоматически присваивали всем гражданам.