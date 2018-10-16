Использование химического оружия в Сирии было массовым и приблизило победу режима Башара Асада.

Об этом говорится в совместном расследовании BBC Panorama и BBC Arabic, передает Украинская правда .

ВВС утверждает, что имеет доказательства проведения не менее 106 химатак в Сирии после сентября 2013 года, когда президент Сирии Асад подписал международную конвенцию о запрете химического оружия и согласился уничтожить запасы химического оружия в стране.

«Сирия ратифицировала конвенцию через месяц после химатаки зарином на окраины Дамаска, тогда погибли сотни людей. На Западе заявили, что атаку могли провести только правительственные силы, но Асад обвинил оппозицию.

США угрожали нанести удары по режиму Ассада, когда появились первые сообщения о применении зарина. Но тогдашний президент Барак Обама отказался от применения силы, согласившись на договоренность под эгидой РФ , согласно которой представители ООН и Организации по запрещению химического оружия уничтожили 1300 тонн отравляющих веществ», — говорится в статье.

Асад продолжает настаивать, что правительственные силы никогда не использовали химическое оружие.

«Башар Асад не избежал ответственности. Собранные доказательства будут использованы в будущем», — сказала ВВС посол Великобритании в ООН Карен Пиерс.

ВВС, утверждая об ответственности правительства Асада за химатаки, указывает на фотографии, видео, рассказы очевидцев и то, что во многих случаях химические атаки были осуществлены авиацией, которой нет в антиправительственных сил.

Отмечается, что с 2015 года авиацию в Сирии использует РФ , которая поддерживает режим Асада, но, по данным различных источников, признаков применения химоружия россиянами нет.

«Самый распространенный вид химического оружия, которое применяли в Сирии, — хлор. Хлор — вещество двойного назначения, используется для, например, дезинфекции питьевой воды, но смертелен для людей», — пишет ВВС.

«Хлор очень быстро выветривается, следы его применения исчезают за считанные часы, поэтому для обнаружения доказательств специалисты должны быть на месте очень быстро», — рассказал бывший инспектор Организации по запрещению химического оружия.

«Оппоненты сирийского режима заявляют, что Асаду было выгодно применение химического оружия, особенно в случаях, когда его армия была в состоянии преодолеть сопротивление вооруженных повстанцев.

Сторонники Асада и, в частности, роSSийские источники доказывают, что антиасадовскиесилы в Сирии заинтересованы в применении химического оружия, чтобы вызвать выгодную им международную реакцию», — говорится в материале.

ВВС подчеркивает, что журналисты не имели доступа к местам, откуда сообщали о химатаках.

При этом журналисты настаивают, что в случаях, которые они называют подтвержденными, информация была получена от нескольких независимых источников и сторон, которые не причастны к боевым действиям — в частности, от медицинских организаций, представителей международных организаций (ОЗХО, ООН), правозащитных групп и аналитических центров.