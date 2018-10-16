Рада не разрешила привлечь депутата Колесникова к уголовной ответственности

Представление Генеральной прокуратуры поддержали только 163 депутата.

Верховная Рада не разрешила привлечь народного депутата Дмитрия Колесникова к уголовной ответственности.

Представление Генеральной прокуратуры во вторник поддержали только 163 депутата (БПП - 61, НФ - 40, Самопомощь - 18, Радикальная партия - 9, Батькивщина - 8, Воля народа - 1, внефракционные - 26) при 226 минимально необходимых.

По версии следствия, Колесников причастен к отчуждению производственного и лабораторно-бытового корпуса Института трубной промышленности имени Осады по ул. Писаржевского, 1а в Днепре площадью почти 7 тыс. кв. м и списанию находившегося там оборудования. Произошло это в период, когда Колесников возглавлял Государственное агентство Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом (существовало в 2010-2012 годах).

По информации ГПУ, Колесников подписал изменения в перечень имущества, которое не включается в целостный имущественный комплекс, а также решение о переименовании помещений производственного корпуса № 1 на спортивно-оздоровительный корпус, а помещение лабораторно-бытового корпуса - на корпус общественного питания.

Как отметил генпрокурор Юрий Луценко, следствие считает, что это было сделано "для маскировки истинной функции, которые могли выполнять два производственных корпуса государственного предприятия особого стратегического значения". По его словам, в результате действий Колесникова произошло фактически уничтожение оборонного предприятия, которое участвовало в производстве ракет "Смерч", "Ураган", "Град".

Инкриминируемые Колесникову действия сделали возможным беспрепятственное незаконное отчуждение цехов, рыночная стоимость которых на тот момент составляла 16 млн 701 тыс. грн.

Позже Днепропетровский городской совет продал на аукционе предприятие менее чем за 5 млн грн. После этой приватизации промышленный потенциал предприятия был уничтожен, станки вырезаны, лаборатория ликвидирована.

Дело расследуется по факту умышленного злоупотребления служебным положением в интересах третьих лиц, которое повлекло тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 с. 364 УКУ).

Цеха возвращены в государственную стоимость.

Сам депутат отрицает обвинения Генпрокуратуры. По его мнению, в представлении ГПУ нет фактов, подтверждающих "злой умысел".

"В отношении любого человека может быть сшито подобное дело... Думаю, что цель этого дела - выбить из обоймы оппозиционного депутата, сделать более сговорчивым "Оппозиционный блок" с властью, сделать парламент максимально послушным, чтобы каждый депутат понимал: над ним висит такой Дамоклов меч", - подчеркнул Колесников.

В свою очередь, и.о. главы Комитета Рады по вопросам регламента Павел Пинзеник напомнил, что соответствующее представление вносится Генпрокурором уже повторно. И вся дискуссия сводится к тому: была ли налоговая задолженность предприятия на соответствующий период. Если ее не было - тогда и отчуждение было незаконно. Сам Колесников предоставил членам Комитета документы о наличии такой задолженности.

"У членов Комитета возникли сомнения относительно доказательной базы, представленной в обвинении во злом умысле Колесникова... Комитет принял решение о законности представления, но с замечаниями относительно доказательной базы", — отметил Пинзеник.

После отказа парламента поддержать представление Генпрокурора спикер Андрей Парубий в очередной раз назвал это "позором и лукавством депутатов".

Напомним, что раньше в четверг депутаты отклонили представление на Александра Вилкула, а 4 октября - на Сергея Дунаева.

Депутат Колесников является близким соратником Александра Вилкула.