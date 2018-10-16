?Порошенко поручил обеспечить солдат общежитиями или компенсировать им аренду жилья

Также президент поручил поднять денежное обеспечение военных.

Президент Петр Порошенко поручил с 1 ноября начать обеспечивать солдат общежитиями или компенсировать им деньги за аренду жилья.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области, передает "112 Украина".

"Дал поручение разобраться и не позднее, чем с 1 ноября обеспечить комфортабельными общежитиями, потому что казармой у меня язык не поворачивается это назвать, которые сейчас вводятся в эксплуатацию, или даты деньги-компенсацию на аренду жилья… и вообще реформировать систему обеспечения жильем военнослужащих для того, чтобы они были защищены", - сказал Порошенко.

Он также напомнил о намерении повысить денежное обеспечение украинских солдат со следующего года.

"Дано поручение от 37% поднять денежное обеспечение. И если солдат будет получать не менее 10 тыс. гривен, а на фронте в первой линии не менее 21 тыс. гривен - я думаю, что это уже тот уровень, который точно говорит о том, какие приоритеты есть у государства", - сказал Порошенко.

Президент также поручил Кабинету министров предусмотреть в госбюджете на 2019 год средства на компенсации для военных, у которых пенсия меньше прожиточного минимума.

"Я твердо убежден, что нам надо сейчас дать соответствующее поручение правительству при формировании бюджета, чтобы тем, кто получает пенсии меньше прожиточного минимума, компенсировали из бюджета для того, чтобы они имели возможность получать то, что обеспечивает их нормальную жизнь", - сказал Порошенко.

Напомним, в начале года Министерство обороны инициировало выплату одноразовой материальной помощи военнослужащим вместо постановки их на квартирный учет.