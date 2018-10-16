Бурбак: решением синода в Беларуси РПЦ вывела себя за пределы мирового православия

Православная церковь в Украине будет независимой, уверен нардеп.

Бурбак: решением синода в Беларуси РПЦ вывела себя за пределы мирового православия
Фото: Владислав Мусиенко

Решение РПЦ, которые были приняты в Минске, вывели русскую церковь за пределы мирового православия. Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время Согласительного совета.

"Решение синода РПЦ в Беларуси имеет только один эффект - РПЦ вывела себя за пределы мирового православия. Они настоящие раскольники и политиканы, которые верно служат Кремлю. Вероятно, от них следует ожидать канонизации Путина", - заявил он.

При этом Бурбак также подчеркнул, что православная церковь в Украине будет независимой.

"Православная церковь в Украине будет независимой и будет украинской. И никакие роSSийские кэгэбисты в рясах этому не помешают. Украина - независимое европейское государство. И мы никому не позволим вмешиваться в наши церковные дела, а тем более Москве, которая четвертый год воюет против всего христианского мира ", - подчеркнул руководитель фракции.

Он также отметил, что решение Синода Вселенской Патриархии о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине - это признание многолетних усилий украинских верующих.

"Это признание многолетних усилий, жертв и молитвы украинских священников во главе с Патриархом Филаретом. Это результат упорной работы мирян подвижников: и Петра Порошенко, и многих депутатов, в том числе из фракции "Народный фронт", и тысяч других верующих", - отметил Максим Бурбак.


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