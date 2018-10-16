Адвокат обвинил НАБУ в фальсификации дела Мартыненко уже после передачи в суд

По мнению адвоката, НАБУ грубо нарушило право на защиту Павла Скаленко.

Адвокат обвинил НАБУ в фальсификации дела Мартыненко уже после передачи в суд
Фото: Сергей Нужненко

"Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) продолжает попытки фальсифицировать так называемое дело Мартыненко уже после передачи его в суд, склоняя удерживаемого в изоляторе Павла Скаленко подтвердить сфабрикованные факты уголовного производства в отношении Мартыненко". Об этом заявил его адвокат Александр Усович, передает РБК-Украина. По мнению адвоката, НАБУ грубо нарушило право на защиту Павла Скаленко, который был задержан после его добровольного прихода в САП.

"Скаленко 11 октября добровольно пришел к САП выяснить, почему его имя безосновательно фигурирует в так называемом "деле Мартыненко". НАБУ и САП, несмотря на громкие заявления о розыске, неделю не обращали внимания на его возвращение в Украину после медицинской реабилитации. А во время прихода в САП задержали Скаленко, НАБУ громко заявило о своей победе", - сказал Усович.

Адвокат уверен, что целью этого задержания были попытки НАБУ "нажать" на Скаленко в СИЗО и склонить его к подтверждению сфабрикованных фактов уголовного производства по так называемому "делу Мартыненко".

"В выходной день, в субботу 13 октября, НАБУ немотивированно назначило допрос Павла Скаленко в СИЗО. Когда я срочно туда приехал, телефоны обоих детективов не отвечали. Как выяснилось, они уже были в изоляторе временного содержания и без присутствия защитника "обрабатывали" моего клиента", - сообщил адвокат.

"Мы юридически зафиксировали нарушение права Павла Скаленко на защиту и еще ряд грубых процессуальных нарушений со стороны детективов НАБУ. Защита будет ходатайствовать об отстранении этих детективов от дела. Отчаянные попытки НАБУ сфальсифицировать дело спустя почти 3 года после его открытия и уже после передачи его в суд - это четкое свидетельство того, какими "белыми нитками" оно шито. Это дело развалится в любом суде, а всех виновных мы привлечем к уголовной ответственности", - заявил защитник.


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