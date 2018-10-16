Митрополит УПЦ МП Драбинко объявил о подчинении Константинополю

"Вопрос перехода в единую поместную церковь должны решать приходские и епархиальные собрания, а также каждый иерарх лично.

Митрополит УПЦ МП Драбинко объявил о подчинении Константинополю
Фото: Макс Требухов

Бывший личный помощник ныне покойного предстоятеля УПЦ МП Владимира (Сабодана), митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский, а ныне викарный епископ Киевского митрополита, настоятель Спасо-Преображенского собора Александр (Драбинко) объявил себя клириком Константинопольского патриархата.

Об этом он в интервью каналу "Громадське ТВ".

По его словам, вопрос возможного перехода в единую поместную украинскую церковь должны решать приходские и епархиальные собрания, а также каждый иерарх лично.

"Этот процесс должен контролироваться той структурой, которая является у нас арбитром - Вселенской патриархией… - поскольку синод Константинопольского патриархата на последнем заседании отменил передачу Киевской митрополии Московскому патриархату. С тех пор мы можем считать, что территория Украины является территорией восстановленной митрополии Константинопольского патриархата. Все мы, собственно, с этого момента (после принятия такого решения) являемся, на сегодняшний день, клириками Константинопольской церкви", - заявил митрополит Александр.

"Если мы рассматриваем, что сегодня вся полнота Украинской православной церкви и Киевского, и Московского патриархатов является частью уже Константинопольской церкви, то тогда действительно придется менять название, придется называться Русской православной церковью в Украине, в чем я не вижу ничего страшного", - отметил иерарх.

По его словам, чтобы "все было мирно и благополучно", каждый из епископов УПЦ МП должен провести епархиальное собрание, а духовенство, соответственно, приходские собрания, чтобы определиться, кто хочет находиться в Украинской православной церкви, а кто хочет остаться в подчинении Московского патриархата.

При этом митрополит Александр считает, что решение самого иерарха будет его личным решением и "останется на совести самого владыки".

"Что буду делать я и как я буду делать: мы будем принимать решение совместно на парафиальном совете, после этого, как будет сформировано мнение всей нашей общины, тогда будет и последним мой голос", - подытожил клирик.

Напомним, 11 октября Украина получила положительное решение Вселенского патриарха и Синода о Единой поместной православной церкви. В РПЦ на решение Синода отреагировали крайне жестко. Глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что Константинопольским Патриархатом совершено "беспрецедентное антиканоническое действие, которое является попыткой разрушения основ православного канонического устройства".

15 октября на Синоде РПЦ в Минске заявили о полном разрыве общения с Вселенским патриархатом.

14 октября, накануне заседания Синода РПЦ, президент Петр Порошенко заявил, что перед иерархами УПЦ МП стоит выбор между кремлевской звездой и православным крестом и между Украиной и Россией.


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