Сенцов вышел из голодовки с тяжелыми последствиями для здоровья, - Каплан

По словам сестры, Сенцов не верит, что сможет выйти из тюрьмы.

Сенцов вышел из голодовки с тяжелыми последствиями для здоровья, - Каплан
Олег Сенцов
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Сестра украинского режиссера Наталья Каплан заявила, что в данный момент никто не может сказать - выживет ли Олег Сенцов. Об этом Каплан сказала сегодня на пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.

По ее словам, Сенцов вышел из голодовки с тяжелыми последствиями для здоровья.

"На данный момент он закончил голодовку, чтобы избежать принудительного кормления, он отошел от этого с подорванным здоровьем. Появилась ишемия, аритмия, печень начала разлагаться. Выход из голодовки - процесс тяжелый", - добавила она.

"Сейчас никто не может сказать - выживет ли Олег. Он написал завещание. Он не верит, что он выйдет или, может и верит, но уже не ждет этого. Я надеюсь, что мы его оттуда вытащим. Может что-то сыграет свою роль, и, возможно, это будет этот фильм", - резюмировала Каплан.

"Всем спасибо. Пьеса "Номера" была написана задолго до ареста. Когда он сидел еще в Москве, еще до приговора. Проблема была в том, что пьеса находилась в компьютере, а компьютер у ФСБ. Я достала эту пьесу и передала ее в театр ДОК. От всего этого процесса я стараюсь отходить. Полностью доверяю команде. Я рада, что Олег продолжает работать и работал все время голодовки", - рассказала она.

Напомним, 5 октября в РоSSии заявили, что украинский политзаключенный Олег Сенцов прекратил голодовку, которую объявил 14 мая. Позже Сенцов написал в заявлении, которое передал через своего адвоката Дмитрия Динзе, что прекращает голодовку с 6 октября 2018 года. После 6 октября никакой достоверной информации о состоянии Сенцова не поступало.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Предоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит АвстрийскийПредоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит Австрийский
Полторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбамиПолторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбами
В стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилойВ стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилой
На складах в Ичне были системы защиты от беспилотников, но их держали в коробках, - депутатНа складах в Ичне были системы защиты от беспилотников, но их держали в коробках, - депутат
РоSSийские журналисты в ПАСЕ пытались выдать нардепа Березу за Дмитрия ЯрошаРоSSийские журналисты в ПАСЕ пытались выдать нардепа Березу за Дмитрия Яроша
Блок рекламы


Похожие новости
Глава МИД Британии поддержал кандидатуру Сенцова на премию СахароваГлава МИД Британии поддержал кандидатуру Сенцова на премию Сахарова
Поклонской предъявили подозрение за арест "группы Сенцова" в 2014 годуПоклонской предъявили подозрение за арест "группы Сенцова" в 2014 году
Сестра Сенцова: Угроза его смерти сейчас "абсолютно реальна"Сестра Сенцова: Угроза его смерти сейчас "абсолютно реальна"
Amnesty International заявила, что принудительное кормление Сенцова - пыткаAmnesty International заявила, что принудительное кормление Сенцова - пытка
Клых написал Сенцову письмо: Мы все тебе благодарныКлых написал Сенцову письмо: Мы все тебе благодарны
Сенцов прекратил голодовку из-за запланированного принудительного кормленияСенцов прекратил голодовку из-за запланированного принудительного кормления
Сенцов завершит голодовку завтра против своей воли, - адвокатСенцов завершит голодовку завтра против своей воли, - адвокат
Денисова подтвердила прекращение голодовки Сенцова и требует допустить к нему врачейДенисова подтвердила прекращение голодовки Сенцова и требует допустить к нему врачей
Украина запросила у РоSSии официальные данные о СенцовеУкраина запросила у РоSSии официальные данные о Сенцове
В РоSSии заявили, что Сенцов прекратил голодовкуВ РоSSии заявили, что Сенцов прекратил голодовку
Последние новости
Подгружаем последние новости