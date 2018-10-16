Сенцов вышел из голодовки с тяжелыми последствиями для здоровья, - Каплан

По словам сестры, Сенцов не верит, что сможет выйти из тюрьмы.

Сестра украинского режиссера Наталья Каплан заявила, что в данный момент никто не может сказать - выживет ли Олег Сенцов. Об этом Каплан сказала сегодня на пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.

По ее словам, Сенцов вышел из голодовки с тяжелыми последствиями для здоровья.

"На данный момент он закончил голодовку, чтобы избежать принудительного кормления, он отошел от этого с подорванным здоровьем. Появилась ишемия, аритмия, печень начала разлагаться. Выход из голодовки - процесс тяжелый", - добавила она.

"Сейчас никто не может сказать - выживет ли Олег. Он написал завещание. Он не верит, что он выйдет или, может и верит, но уже не ждет этого. Я надеюсь, что мы его оттуда вытащим. Может что-то сыграет свою роль, и, возможно, это будет этот фильм", - резюмировала Каплан.

"Всем спасибо. Пьеса "Номера" была написана задолго до ареста. Когда он сидел еще в Москве, еще до приговора. Проблема была в том, что пьеса находилась в компьютере, а компьютер у ФСБ. Я достала эту пьесу и передала ее в театр ДОК. От всего этого процесса я стараюсь отходить. Полностью доверяю команде. Я рада, что Олег продолжает работать и работал все время голодовки", - рассказала она.

Напомним, 5 октября в РоSSии заявили, что украинский политзаключенный Олег Сенцов прекратил голодовку, которую объявил 14 мая. Позже Сенцов написал в заявлении, которое передал через своего адвоката Дмитрия Динзе, что прекращает голодовку с 6 октября 2018 года. После 6 октября никакой достоверной информации о состоянии Сенцова не поступало.