Партия «За жизнь» Рабиновича-Медведчука хочет получить на выборах поддержку венгерской общины Закарпатья

Взамен обещает венграм место в проходном списке в Верховную Раду.

Партия «За жизнь» Рабиновича-Медведчука хочет получить на выборах поддержку венгерской общины Закарпатья

Политическая партия «За жизнь» (Рабиновича-Медведчука) хочет получить поддержку венгерской общины Закарпатья на предстоящих президентских и парламентских выборах в 2019 году.

Об этом говорится в статье «Новые измерения украинско-венгерского конфликта».

«Уже сейчас активно ведутся переговоры о формировании новых политических союзов на будущие выборы. Так, политическая партия «За жизнь» (Рабинович-Медведчук) предложила Обществу венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ) сотрудничество в избирательных кампаниях в 2019 году – президентских и парламентских выборах. В обмен на поддержку венгерской общиной кандидатов от «За жизнь», политическая сила Рабиновича-Медведчука гарантирует представителю ОВКЗ проходное место в будущем избирательном списке на выборах в Верховную Раду», - говорится в статье.

В Украине существуют две крупные общественно-политические организации зарубежных венгров - «Общество венгерской культуры Закарпатья» - ОВКЗ и "Демократический союз венгров Украины" – ДСВУ (UMDSZ).

За последние 3-4 года официальный Будапешт начал централизованно координировать работу этих организаций, идеологически сопровождать, поддерживать и контролировать их, говорится в статье.

Они продвигают и защищают интересы венгров, а на период выборов выполняют роль политических партий, продвигая своих кандидатов в депутаты различных уровней. Сейчас глава ОВКЗ Ласло Брензович является народным депутатом Верховной Рады (член фракции БПП). На региональном уровне негласно существуют квоты на должности для венгров – например, кресло 1-го вице-спикера Закарпатского облсовета занимает представитель венгерской общины Йосип Борто. Один из заместителей губернатора Геннадия Москаля тоже назначен по квоте венгров.

Причем для представителей других национальностей, проживающих в Закарпатье (ромы, румыны, словаки, чехи), таких квот нет.


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