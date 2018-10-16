Андреевская церковь станет "посольством" Вселенского патриархата

"Это будет символический жест единения с Матерью-Церковью".

Президент Петр Порошенко собирается предложить Верховной Раде передать Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенского патриархата.

Об этом сообщила его представитель в парламенте Ирина Геращенко на заседании согласительного совета во вторник.

"На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху как символический жест, что святой Андрей в свое время крестил Украину. Это будет символический жест единения с Матерью-Церковью", - сказала она.

Геращенко выразила надежду, что депутаты поддержат эту инициативу.

Напомним, что сейчас Андреевская церковь является кафедральным собором Украинской автокефальной православной церкви, но принадлежит государству и входит в заповедник "София Киевская".