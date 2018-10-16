Андреевская церковь станет "посольством" Вселенского патриархата

"Это будет символический жест единения с Матерью-Церковью".

Андреевская церковь станет "посольством" Вселенского патриархата
Фото: Макс Требухов

Президент Петр Порошенко собирается предложить Верховной Раде передать Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенского патриархата.

Об этом сообщила его представитель в парламенте Ирина Геращенко на заседании согласительного совета во вторник.

"На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху как символический жест, что святой Андрей в свое время крестил Украину. Это будет символический жест единения с Матерью-Церковью", - сказала она.

Геращенко выразила надежду, что депутаты поддержат эту инициативу.

Напомним, что сейчас Андреевская церковь является кафедральным собором Украинской автокефальной православной церкви, но принадлежит государству и входит в заповедник "София Киевская".

11 октября на Синоде Вселенского патриархата было принято решение восстановить ставропигию Константинопольского патриархата в Киеве - "одну из многих ставропигий, существовавших здесь всегда". Ставропигия является своего рода церковным посольством наподобие ватиканской нунциатуры.


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