Андреевская церковь станет "посольством" Вселенского патриархата
"Это будет символический жест единения с Матерью-Церковью".
Президент Петр Порошенко собирается предложить Верховной Раде передать Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенского патриархата.
Об этом сообщила его представитель в парламенте Ирина Геращенко на заседании согласительного совета во вторник.
"На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху как символический жест, что святой Андрей в свое время крестил Украину. Это будет символический жест единения с Матерью-Церковью", - сказала она.
Геращенко выразила надежду, что депутаты поддержат эту инициативу.
Напомним, что сейчас Андреевская церковь является кафедральным собором Украинской автокефальной православной церкви, но принадлежит государству и входит в заповедник "София Киевская".
11 октября на Синоде Вселенского патриархата было принято решение восстановить ставропигию Константинопольского патриархата в Киеве - "одну из многих ставропигий, существовавших здесь всегда". Ставропигия является своего рода церковным посольством наподобие ватиканской нунциатуры.
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16.10.2018 08:22