Компания роSSийского олигарха представила Минфину США план по снятию санкций

Принадлежащая роSSийскому олигарху Олегу Дерипаске группа En+ сообщила о том, что представила Управлению по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) комплексный план по снятию санкций.

В компании считают, что такое предложение является весомым, однако окончательное соглашение еще не подписано, передает ZN.UA со ссылкой на Reuters.

«Мы считаем наше предложение, представленное OFAC, сильным. И хотя нет никаких гарантий успеха, я настроен крайне оптимистично по поводу перспектив достижения того результата, который сотрудники, акционеры и основные собственники так ждут», — процитировали в компании Лорда Грегори Баркера, который возглавляет совет директоров компании.

Именно Баркер и представил Минфину США план по снятию ограничительных. Отмечено, что после очередной отсрочки санкция, председатель совета директоров настроен оптимистично в переговорах с OFAC.

Но, несмотря на это, формальное соглашение с OFAC еще не достигнуто. По словам Баркера, для этого еще многое предстоит сделать.

Напомним, Министерство финансов США объявило о том, что ведомство отложило введение санкций против компаний En+ и РусАл роSSийского олигарха Олега Дерипаски до 12 ноября 2018 года.

Министерство финансов США заблокировало счета на Кипре двух роSSийских олигархов — Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга.

Недавно Дерипаска покинул совет директоров «Русала» из-за американских санкций. Олигарх надеялся на то, что это позволит снять экономические ограничения с его компании. Однако в Вашингтоне объяснили, что этот сценарий не сработает.

18 мая роSSийский олигарх также вышел из совета правления EN+. Ранее Дерипаска согласился отказаться от контроля над «Русал», сократив свою долю в холдинге EN+, и выйдя из совета правления.


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