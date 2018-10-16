Автокефалия УПЦ может стать поводом для нового вторжения Путина в Украине - Financial Times

После трех дней работы Священного синода Вселенского патриархата Константинополя духовный православный лидер патриарх Варфоломей принял историческое решение: он пообещал предоставить автокефалию украинской православной церкви (УПЦ).

В ответ РПЦ заявила, что может порвать отношения с Константинополем, что потенциально грозит расколом, сравнимым по масштабу с событиями 1054 года, когда нечто подобное произошло между православной и католической церквями. Об этом пишет в редакционной статье Financial Times, передает УНИАН.

Этот раскол между Украиной и Россией носит не только религиозный, но и геополитический характер. Он сводит на нет попытки Москвы удержать Киев на своей политической орбите и восстановить свое влияние на постсоветском пространстве. Он также наносит удар по концепции «Русского мира», который, по замыслу Владимира Путина, должен был бы включать предположительно братские народы Украины и Беларуси, отчасти связанные православием.

Хотя московский патриарх и получил право рукополагать патриарха киевского еще в 1686 году, газета напоминает, что в 1990-е годы, после развала СССР , украинская православная церковь киевского патриархата откололась от Москвы. А после 2014 года, когда РПЦ отказалась заклеймить кровопролитие на востоке Украины, ряды отколовшейся УПЦ заметно пополнились. Теперь, если в ноябре Варфоломей, как ожидается, предоставит УПЦ автокефалию, это придаст новый импульс сторонникам украинской независимости. Это может также увеличить шансы на переизбрание президента Петра Порошенко, активно выступавшего за религиозную свободу Киева .

При этом роSSийский президент получит сильный удар. Путин выбрал себе в помощники РПЦ в попытке восстановить статус РоSSии как великой державы. По мере роста националистических и популистских движений в Европе, он использовал церковь для создания образа РоSSии как оплота традиционных ценностей. А потеря украинского патриархата снижает вес РоSSии в православном мире и дает ей меньше поводов претендовать на звание Третьего Рима. Она также наглядно демонстрирует, к чему могут привести его попытки вбить клин между русскими и украинцами.