В зоне ООС один военный погиб, еще двое получили ранения
Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.
В понедельник, 15 октября, в зоне боевых действий на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.
Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил на своей странице в фейсбуке.
Сообщается, что в течение дня роSSийские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, не применялось.
"Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. РоSSийско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Пески, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское. В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, за прошедшие сутки, 14 октября, оккупационные войска 23 раза открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе. Ранены четверо военнослужащих
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