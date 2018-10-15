Верующие УПЦ МП перед выбором: схизма вместе с РПЦ или единство с вселенским православием, - Евстратий Зоря

Решение Синода РПЦ Евстратий Зоря назвал "Минской схизмой".

Верующие Украинской православной церкви Московского патриархата оказались перед выбором - идти в схизму вместе с РПЦ или оставаться в единстве с вселенским православием.

Так прокомментировал решение Синода РПЦ в Минске заявил глава информационного управления Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря.

"Теперь перед всеми, кто принадлежит к МП в Украине, возникает вопрос: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться в единстве со Вселенским Православием - через поместную украинскую Церковь?", - написал он в фейсбуке.

По словам Евстратия Зори, патриарх Кирилл с 1991 г. лично является архитектором разделения Украинской Церкви. "Поэтому ему трудно признать вину за 27 лет ложной деятельности, которая затянула всю полноту Православия в конфликт. Но после него ситуация рано или поздно будет вылечена, и РПЦ вернется в общение", - добавил архиепископ Евстратий.

Он заявил, что Синод МП повторяет политику Кремля - "самоизоляция в ответ на законные решения международного сообщества".

Ранее сегодня Синод РПЦ в Минске принял решение о полном разрыве общения с Вселенским патриархатом. Это решение означает, что священники РПЦ не смогут совершать совместные богослужения с представителями Вселенского патриархата, а миряне не смогут причащаться в храмах Вселенского патриархата.

Напомним, 11 октября Украина получила положительное решение Вселенского патриарха и Синода о Единой поместной православной церкви.

В РПЦ на решение Синода отреагировали крайне жестко. Глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что Константинопольским Патриархатом совершено "беспрецедентное антиканоническое действие, которое является попыткой разрушения основ православного канонического устройства". Он также заявил, что на синоде РПЦ в Минске дадут "надлежащую оценку" всего, что случилось.

Ранее в РПЦ угрожали прекращением евхаристического общения РПЦ с Вселенским патриархатом и расколом мирового православия, если УПЦ получит автокефалию.

В Кремле пригрозили "защитить православных в Украине" после получения Томоса.