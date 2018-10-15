Синод РПЦ фюрера РФ принял решение о полном разрыве общения с Вселенским патриархатом

Русская православная церковь ушла в раскол.

Синод Русской православной церкви признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем.

Об этом заявил руководитель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион по итогам заседания Синода РПЦ в Минске.

"На сегодняшнем заседании Священного Синода было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Это было вынужденное решение, но иного решения не мог принять наш Священный Синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата", - сказал он.

Это решение означает, что священники РПЦ не смогут совершать совместные богослужения с представителями Вселенского патриархата, а миряне не смогут причащаться в храмах Вселенского патриархата.

"Та церковь, которая признала раскольников, вступила с ними в общение, тем самым исключила себя из канонического поля православной церкви", - добавил он.

В заявлении, принятом на Синоде, в частности, сказано: "Принятие в общение раскольников и анафематствованного в другой Поместной Церкви лица со всеми рукоположенными ими "епископами" и "клириками", посягательство на чужие канонические уделы, попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств, — все это выводит Константинопольский Патриархат за пределы канонического поля и, к великой нашей скорби, делает невозможным для нас продолжение евхаристического общения с его иерархами, духовенством и мирянами".

"Отныне и впредь до отказа Константинопольского Патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской Православной Церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской Церкви, а для мирян — участие в таинствах, совершаемых в ее храмах", — указывается в документе.

Напомним, 11 октября Украина получила положительное решение Вселенского патриарха и Синода о Единой поместной православной церкви.

В РПЦ на решение Синода отреагировали крайне жестко. Глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что Константинопольским Патриархатом совершено "беспрецедентное антиканоническое действие, которое является попыткой разрушения основ православного канонического устройства". Он также заявил, что на синоде РПЦ в Минске дадут "надлежащую оценку" всего, что случилось.

Ранее в РПЦ угрожали прекращением евхаристического общения РПЦ с Вселенским патриархатом и расколом мирового православия, если УПЦ получит автокефалию.

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