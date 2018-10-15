В Киеве стартовал тренинг по ядерной безопасности под эгидой Интерпола

В мероприятии принимают участие 50 представителей ряда стран.

В Киеве стартовал тренинг по ядерной безопасности под эгидой Интерпола
Фото: npu.gov.ua

В понедельник, 15 октября, в Киеве стартовал пятидневный тренировочный курс на тему "Радиологическая и ядерная безопасность: предупреждение и реагирование".

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Отмечается, что в мероприятии принимают участие 50 представителей ряда стран.

Тренировочный курс проводится под эгидой Генерального секретариата Интерпола. В тренинге принимают участие представители правоохранительных органов Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Молдовы, Румынии и Турции. Кроме того, в мероприятии принимают участие представители Генерального секретариата Интерпола и Департамента энергетики США.

От Украины участие в учебном курсе принимают представители администрации Госпогранслужбы, Госинспекции ядерного регулирования Украины, Службы безопасности, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Цель тренинга - ознакомить представителей заинтересованных международных правоохранительных органов с современными методиками предупреждения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом ядерных материалов. Кроме того, речь пойдет об особенностях физической защиты объектов атомной инфраструктуры, а также о методологии реагирования на преступления, связанные с использованием радиоактивных и ядерных материалов.

Напомним, весной 2016 года президент Петр Порошенко принял участие в саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне.


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