В РФ похитили и избили сотрудника Amnesty International

Похитители представились "сотрудниками органов безопасности".

Сотрудник правозащитной организации Amnesty International Олег Козловский, направленный в столицу Ингушетии Магас для мониторинга массовых протестов, был похищен и избит неизвестными, которые назвались сотрудниками органов безопасности.

Об этом сообщается на сайте организации.

Козловский прибыл в Магас 5 октября для мониторинга мирных протестов, начавшихся после подписания 26 сентября между лидерами Ингушетии и Чечни соглашения об определении административной границы между двумя регионами.

Вечером следующего дня неизвестный, назвавшийся представителем организаторов протеста, заманил Козловского в своей автомобиль под предлогом организации встречи с митингующими. Вместо этого его отвезли за пределы города, где раздели, начали избивать и угрожали расстрелять.

Правозащитник рассказал, что его избивали, а также устроили две инсценировки казни - заставляли лечь лицом на землю, приставляли к затылку пистолет и говорили, что сейчас его убьют. Похитители также фотографировали Козловского обнажённым, угрожая сделать снимки публичными, если он расскажет о произошедшем.

"Они приставили пистолет к моей голове и сказали, что собираются меня убить. Мужчины назвались сотрудниками местного Центра по борьбе с экстремизмом. Они потребовали от меня имена моих контактов в Ингушетии и пригрозили убить мою жену и детей, если я сообщу о том, что произошло", - рассказал Козловский.

Перед чем его отпустить, один из неизвестных сказал: "Никогда не возвращайся и не пиши об Ингушетии".

"Этот насильственный инцидент вызывает шок и тревогу. Но власти должны понимать, что нас не смогут запугать люди, которые прячутся за масками. Мы подали заявление о преступлении в роSSийские компетентные органы", - заявила Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

"Олег был похищен на виду у сотрудников отеля и в поле зрения камер видеонаблюдения в городе, который из-за протестов был просто наводнён полицейскими. Те, кто несёт ответственность за эту трусливую атаку, должны быть незамедлительно найдены и преданы суду", - добавила она

Напомним, в январе в Ингушетии неизвестные сожгли офис правозащитной организации "Мемориал".