Климкин обсудил с генсеком НАТО создание трастового фонда для укрепления безопасности арсеналов

Глава МИД провел встречу с Столтенбергом в Брюсселе.

Министр иностранных дел Павел Климкин встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Об этом сообщается на странице миссии Украины при НАТО в Фейсбуке.

Стороны обсудили общие вызовы безопасности, с которыми сталкиваются страны-члены НАТО и Украина, в частности - ситуацию в Черном и Азовском морях. Столтенберг подтвердил, что мероприятия в рамках усиления присутствия в Восточной Европе и Балтии, адаптация и создание новых военных структур, существенное усиление расходов на оборону является четким ответом союзников на растущую агрессию РоSSии.

Климкин также обратился с просьбой активизировать работу трастового фонда НАТО для укрепления безопасности складов боеприпасов в Украине, что особенно актуально в свете последних событий в пгт. Ичня Черниговской области.

Стороны обменялись мнениями о деятельности рабочих механизмов особого партнерства Украины с НАТО, в частности заседаний Комиссии Украина-НАТО на министерском уровне.

"По оценкам Генсекретаря, ключ к разблокированию работы Комиссии лежит в плоскости договоренностей между Украиной и Венгрией в вопросе обеспечения языковых прав венгерского меньшинства. Важным шагом будет полное выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по имплементации Закона об образовании", - отмечается в сообщении.

Климкин также подчеркнул, что целью государства остается обеспечение жителям Закарпатья равных прав и создание условий для полноценного развития.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко поручил Климкину и министру обороны Степану Полтораку срочно завершить переговоры о создании трастового фонда НАТО для эффективной эксплуатации и современной охраны объектов хранения боеприпасов.


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