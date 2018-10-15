РоSSийский пропагандист Грэм Филлипс надругался над могилой Бандеры в Мюнхене

Он сначала устроил истерику, а затем начал топтаться по могиле.

?РоSSийский пропагандист Грэм Филлипс надругался над могилой Бандеры в Мюнхене
Грэм Филлипс
Фото: asn.in.ua

РоSSийский пропагандист Грэм Филлипс, известный своими лживыми репортажами из оккупированного Донбасса, надругался над могилой Степана Бандеры в Мюнхене на кладбище Вальдфридхоф.

Видеозапись процесса он опубликовал в Youtube.

Бандера был убит в Германии 59 лет назад - 15 октября 1959 года агентом КГБ Богданом Сташинским. В годовщину смерти на его могилу принесли свечи и цветы, а также повесили флаги Украины и УПА.

Филлипс сначала устроил истерику у могилы, бросался на людей с воплями о фашистах, обзывал мужчин, но они молча ушли, не став вступать с ним в диалог. Затем он начал пинать ногами свечи и украинские флаги и топтаться по могиле.

Напомним, в Украине Филипс известен тем, что поддерживал боевиков на Донбассе и освещал события для роSSийских пропагандистских телеканалов. После появления на востоке Украины в 2014-2015 годах на стороне пророSSийских террористов он был депортирован в июле 2014 года из Украины, а в марте 2016 - из Латвии, после чего обосновался в оккупированном Крыму.

В сентябре 2016 года посол Украины призвала Великобританию заняться Филлипсом. Однако британский посол посоветовала Украине самой разбираться с пропагандистом. В январе прошлого года Филлипса выгнали и из парламента Британии.

В августе Филлипс устроил дебош в редакции немецкого издания, которое опубликовало расследование по МН-17.

В 2017 году Филипс обратился с запросом об интервью к украинскому послу Наталье Галибаренко. Посольство Украины в Британии ответило, что может организовать ему "интервью" в здании Службы безопасности Украины в Киеве. Филипс счел это угрозой.

В августе 2018 года Филлипс был задержан британской полицией в здании посольства Грузии в Лондоне. Он ворвался на выставку об августовской войне 2008 года в Южной Осетии и начал выкрикивать антигрузинские и антинатовские лозунги.


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