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Депутат Киевсовета случайно выстрелил в себя из наградного пистолета Несчастный случай произошел 12 октября. Председатель Киевской городской организации ВО "Свобода", депутат Киевского городского совета Петр Кузик случайно выстрелил себе в живот из наградного пистолета. Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь ВО "Свобода" Кристина Равлюк. Равлюк опровергла распространенную ранее информацию о якобы попытке самоубийства депутата. По ее данным, несчастный случай произошел 12 октября. "Петр Кузик чистил наградное, зарегистрированное оружие и произошел несчастный случай, в результате которого он попал в реанимацию. Состояние стабильное. Мы желаем Петру Кузику скорейшего выздоровления", - написала она. Напомним, летом в Житомирской области офицер воинской части случайно выстрелил в дежурного.

LB.ua

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