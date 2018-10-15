Депутат Киевсовета случайно выстрелил в себя из наградного пистолета

Несчастный случай произошел 12 октября.

Депутат Киевсовета случайно выстрелил в себя из наградного пистолета

Председатель Киевской городской организации ВО "Свобода", депутат Киевского городского совета Петр Кузик случайно выстрелил себе в живот из наградного пистолета.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь ВО "Свобода" Кристина Равлюк.

Равлюк опровергла распространенную ранее информацию о якобы попытке самоубийства депутата. По ее данным, несчастный случай произошел 12 октября.

"Петр Кузик чистил наградное, зарегистрированное оружие и произошел несчастный случай, в результате которого он попал в реанимацию. Состояние стабильное. Мы желаем Петру Кузику скорейшего выздоровления", - написала она.

Напомним, летом в Житомирской области офицер воинской части случайно выстрелил в дежурного.


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