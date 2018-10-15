В Керчи школьников принимали в "казаки" и "отряд друзей ФСБ"

Правозащитники зафиксировали новые факты милитаризации на оккупированном полуострове.

РоSSийская Федерация продолжает в Крыму пропаганду призыва в армию-оккупанта, что, согласно международному гуманитарному праву, является военным преступлением.

Об этом сообщается на сайте "Крымской правозащитной группы".

Правозащитники отмечают, что иногда это реализуется прямыми методами - на площадях городов разворачивают мобильные пункты призыва в роSSийскую армию. Но есть также другой, не менее популярный способ - милитаризация детей. "Крымская правозащитная группа" зафиксировала новые факты такой милитаризации.

13 октября в Керчи школьники приняли присягу военно-патриотического клуба "Юный друг пограничника". Членами клуба стали дети из Керчи, Щелкино и Ленинского района.

Фото: crimeahrg.org

Фото: crimeahrg.org

14 октября в Керчи состоялось принятие в кадеты казачьего военно - патриотического клуба "Грифон".

19 октября в Симферополе на "Аллее казачьей славы" на территории общеобразовательного учреждения "Школа-гимназия №10" состоится открытие памятника казакам, которые воевали против Украины на Донбассе и в Крыму.

"Подобные действия роSSийских властей и парамилитарных формирований в Крыму помогают развитию у детей культа войны и толерантности к насилию. Привлечение украинских детей Крыма в парамилитарные и силовые структуры оккупирующей державы приводят к агрессивному отношению к государствам и народам, не поддерживающим идеи «русского мира». Более того, детям навязывается исключительно «русская» идентичность, разрываются связи с их страной рождения и гражданства - Украиной. Используя такие мероприятия, роSSийские власти осуществляют среди несовершеннолетних жителей Крыма военную пропаганду, готовя их к службе в армии РФ , что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права", - подчеркивают правозащитники.

Напомним, на День города в Джанкое дети показывали милитаристские сценки с убийствами.