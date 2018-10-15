В Керчи школьников принимали в "казаки" и "отряд друзей ФСБ"
Правозащитники зафиксировали новые факты милитаризации на оккупированном полуострове.
РоSSийская Федерация продолжает в Крыму пропаганду призыва в армию-оккупанта, что, согласно международному гуманитарному праву, является военным преступлением.
Об этом сообщается на сайте "Крымской правозащитной группы".
Правозащитники отмечают, что иногда это реализуется прямыми методами - на площадях городов разворачивают мобильные пункты призыва в роSSийскую армию. Но есть также другой, не менее популярный способ - милитаризация детей. "Крымская правозащитная группа" зафиксировала новые факты такой милитаризации.
13 октября в Керчи школьники приняли присягу военно-патриотического клуба "Юный друг пограничника". Членами клуба стали дети из Керчи, Щелкино и Ленинского района.
14 октября в Керчи состоялось принятие в кадеты казачьего военно - патриотического клуба "Грифон".
19 октября в Симферополе на "Аллее казачьей славы" на территории общеобразовательного учреждения "Школа-гимназия №10" состоится открытие памятника казакам, которые воевали против Украины на Донбассе и в Крыму.
"Подобные действия роSSийских властей и парамилитарных формирований в Крыму помогают развитию у детей культа войны и толерантности к насилию. Привлечение украинских детей Крыма в парамилитарные и силовые структуры оккупирующей державы приводят к агрессивному отношению к государствам и народам, не поддерживающим идеи «русского мира». Более того, детям навязывается исключительно «русская» идентичность, разрываются связи с их страной рождения и гражданства - Украиной. Используя такие мероприятия, роSSийские власти осуществляют среди несовершеннолетних жителей Крыма военную пропаганду, готовя их к службе в армии РФ, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права", - подчеркивают правозащитники.
Напомним, на День города в Джанкое дети показывали милитаристские сценки с убийствами.
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15.10.2018 09:39