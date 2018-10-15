Минскому священнику запретили служить за критику патриарха Кирилла

По словам Шрамко, патриарх проявил "демонстративное презрение" к минским православным, не пообщавшись с ними у собора.

?Минскому священнику запретили служить за критику патриарха Кирилла
Визит главы РПЦ в Минск
Фото: svaboda.org

Священнику Свято-Михайловского православного прихода в Минске Александру Шрамко запретили служить за критику визита патриарха Кирилла (Гундяева) в Беларусь.

Об этом он написал в Фейсбуке.

В интервью белорусской службе "Радио Свобода" Шрамко подтвердил, что ему был выдан устный запрет, и рассказал, что официальное решение могут озвучить во вторник.

В субботу Шрамко опубликовал у себя на странице пост с критикой Кирилла. По словам священника, патриарх проявил "демонстративное презрение" к минским православным, не пообщавшись с ними у кафедрального собора в Минске.

Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org

"Почему не дать им минимальный живой контакт? Почему нужно подкатывать на машине к самым вратам собора и выйдя из нее, даже не обернуться? Неужели так трудно выйти хотя бы за 100 или 50 метров и пройти несколько десятков шагов, приветствуя и благословляя народ? Сказать несколько теплых слов, кому-то пожать руки? Ведь просто же... И выигрыш получишь несоразмерный... Не понимаю. Дожил до пенсии и не понимаю. Как будто специально... для патриарха народа как и нет, зато для охранников он есть - но только лишь источник потенциальной опасности. Может просто ... демонстративное презрение?", - написал он.

Напомним, 11 октября Украина получила положительное решение Вселенского патриарха и Синода о Единой поместной православной церкви.

В РПЦ на решение Синода отреагировали крайне жестко. Глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что 15 октября в Минске состоится синод РПЦ, где дадут "надлежащую оценку" всего, что случилось.

Ранее в РПЦ угрожали прекращением евхаристического общения РПЦ с Вселенским патриархатом и расколом мирового православия, если УПЦ получит автокефалию.

В Кремле, в свою очередь, пригрозили "защитить православных в Украине" после получения Томоса.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Предоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит АвстрийскийПредоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит Австрийский
Полторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбамиПолторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбами
В стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилойВ стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилой
Саркози проиграл первую апелляцию по делу о коррупцииСаркози проиграл первую апелляцию по делу о коррупции
Грицак рассказал про действующего нардепа, который собирался возглавить сепаратистов в ОдессеГрицак рассказал про действующего нардепа, который собирался возглавить сепаратистов в Одессе
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко: "Может ли называться украинской церковь, где молятся за Кирилла?"Порошенко: "Может ли называться украинской церковь, где молятся за Кирилла?"
В РПЦ предложили низложить патриарха Варфоломея, и открыть приходы в ТурцииВ РПЦ предложили низложить патриарха Варфоломея, и открыть приходы в Турции
Вселенский Патриархат снял анафему с Филарета и Макария и признал их каноническимиВселенский Патриархат снял анафему с Филарета и Макария и признал их каноническими
Порошенко и Филарет признали эпохальным решение Вселенского патриархатаПорошенко и Филарет признали эпохальным решение Вселенского патриархата
РПЦ назвала решение Вселенского патриархата "беспрецедентным антиканоническим деянием"РПЦ назвала решение Вселенского патриархата "беспрецедентным антиканоническим деянием"
В Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархатаВ Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата
Парубий пригласил Вселенского патриарха Варфоломея в УкраинуПарубий пригласил Вселенского патриарха Варфоломея в Украину
Появился украинский перевод обоснования принадлежности Украины к Вселенскому патриархатуПоявился украинский перевод обоснования принадлежности Украины к Вселенскому патриархату
Осужденному журналисту Николаю Семене запретили выезжать из Крыма на лечениеОсужденному журналисту Николаю Семене запретили выезжать из Крыма на лечение
Вселенский патриархат обосновал решение предоставить Украине автокефалиюВселенский патриархат обосновал решение предоставить Украине автокефалию
Последние новости
Подгружаем последние новости