?Минскому священнику запретили служить за критику патриарха Кирилла

По словам Шрамко, патриарх проявил "демонстративное презрение" к минским православным, не пообщавшись с ними у собора.

Священнику Свято-Михайловского православного прихода в Минске Александру Шрамко запретили служить за критику визита патриарха Кирилла (Гундяева) в Беларусь .

Об этом он написал в Фейсбуке.

В интервью белорусской службе "Радио Свобода" Шрамко подтвердил, что ему был выдан устный запрет, и рассказал, что официальное решение могут озвучить во вторник.

В субботу Шрамко опубликовал у себя на странице пост с критикой Кирилла. По словам священника, патриарх проявил "демонстративное презрение" к минским православным, не пообщавшись с ними у кафедрального собора в Минске.

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

"Почему не дать им минимальный живой контакт? Почему нужно подкатывать на машине к самым вратам собора и выйдя из нее, даже не обернуться? Неужели так трудно выйти хотя бы за 100 или 50 метров и пройти несколько десятков шагов, приветствуя и благословляя народ? Сказать несколько теплых слов, кому-то пожать руки? Ведь просто же... И выигрыш получишь несоразмерный... Не понимаю. Дожил до пенсии и не понимаю. Как будто специально... для патриарха народа как и нет, зато для охранников он есть - но только лишь источник потенциальной опасности. Может просто ... демонстративное презрение?", - написал он.

Напомним, 11 октября Украина получила положительное решение Вселенского патриарха и Синода о Единой поместной православной церкви.

В РПЦ на решение Синода отреагировали крайне жестко. Глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что 15 октября в Минске состоится синод РПЦ, где дадут "надлежащую оценку" всего, что случилось.

Ранее в РПЦ угрожали прекращением евхаристического общения РПЦ с Вселенским патриархатом и расколом мирового православия, если УПЦ получит автокефалию.

В Кремле, в свою очередь, пригрозили "защитить православных в Украине" после получения Томоса.