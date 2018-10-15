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За сутки на Донбассе ранены четверо военнослужащих Боевики 23 раза открывали огонь по позициям ВСУ. Фото: Макс Левин За прошедшие сутки, 14 октября оккупационные войска 23 раза открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе, при этом четырежды применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбуке. "Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении. Под обстрелами оказались населенные пункты Крымское, Золотое, Екатериновка, Луганское, Новолуганское, Авдеевка, Пески, Марьинка, Новотроицкое, Богдановка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. Позиции ВСУвблизи Луганского, Новолуганское, Гнутово и Водяного обстреливали из минометов 82-го калибра. В ходе боевых действий трое военнослужащих получили ранения. С начала текущих суток боевики трижды обстреляли позиции ООС - в районе Авдеевки, Лебединского и Широкино. Один военнослужащий получил ранения. Напомним, в День защитника Украины, 14 октября, двое военных получили ранения.

LB.ua

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