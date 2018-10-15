МИД просит украинцев воздержаться от посещения Португалии из-за урагана "Лесли"

Возможны порывы ветра местами до 190 км/ч.

Министерство иностранных дел (МИД) рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения отдельных районов Португалии в связи с приближением к материковой части страны урагана "Лесли". Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Португалии.

"В связи с приближением к материковой части Португалии урагана "Лесли" и по сообщениям Национальной службы гражданской защиты Португальской Республики, посольство Украины в Португалии рекомендует гражданам Украины воздержаться в ближайшее время от посещения отдельных регионов страны (Сетубал, Лиссабон, Сантарем, Лейрия, Коимбра и Авейру)", - говорится в сообщении.

Тем гражданам, которые уже находятся на территории указанных регионов, в МИД Украины порекомендовали избегать лесных местностей, пляжей и открытого пространства вне городской зоны и по возможности оставаться в помещениях.

"Наиболее критическим для территории Португалии будет период до 16:00 14 октября - возможны порывы ветра до 130 км/ч по всей территории республики, местами до 190 км/ч, а также - штормовые волны на всем побережье страны", - отметили в МИД .

Украинцам также порекомендовали отслеживать сообщение местных органов власти о развитии ситуации, следовать инструкциям спасательных служб, а в случае попадания в опасную ситуацию, прежде всего, звонить в португальскую спасательную службу по номеру "112".

Напомним, о приближении урагана сообщили вчера. Сегодня стихия достигла берегов Португалии.

Ранее мощный ураган "Майкл" обрушился на Флориду. Из-за него погибли шесть человек.