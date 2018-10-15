Украинская делегация на Франкфуртской ярмарке провела акцию под роSSийским стендом
Участники требовали освободить Олега Сенцова.
Члены украинской делегации на международной книжной ярмарке во Франкфурте провели молчаливую акцию возле стенда РоSSии.
Как сообщается в фейсбуке Украинского института книги, соорганизатора работы украинского стенда во Франкфурте, участники акции стояли с табличками "Save Oleg Sentsov" ("Спасите Олега Сенцова").
Очевидцы отмечают, что посетители ярмарки, которые не являются членами украинской делегации, также присоединялись к акции – просили таблички и становились вместе с участниками.
Напомним, Франкфуртская ярмарка – одно из крупнейших профессиональных событий в сфере книгоиздания в мире. Открылась 10 октября и продлится до 14 октября.
На ярмарке работает украинский стенд, организованный Украинским институтом книги, Минкультом, МИДом и Ассоциацией книгораспространителей.
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