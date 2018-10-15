Один из членов экипажа судна "ЯМК-0041" вернулся из Крыма
Его выпустили в связи со смертью матери.
Один из членов экипажа украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", которое было задержано у берегов Крыма в начале мая, вернулся на подконтрольную территорию.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в фейсбуке.
"Только что говорила с членом экипажа судна "ЯМК-0041" Геннадием Отычко. Он на подконтрольной Украины территории, возвращается в Очаков", - заявила она.
Моряк перешел административную границу в пункте въезда-выезда "Каланчак".
Его отпустили в связи со смертью матери.
Напомним, 4 мая ФСБ РоSSии задержала украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" с припиской в Очакове якобы за незаконный вылов камбалы западнее мыса Тарханкут. Пятерых членов экипажа доставили в Крым. Капитан судна, Виктор Новицкий, был арестован. РоSSийские власти заявляют, что ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Экипаж более полутора месяцев удерживали без каких-либо санкций суда на территории погрануправления ФСБ РоSSии в Балаклаве.
Министерство иностранных дел Украины направило роSSийской стороне ноту протеста, а 7 мая прокуратура Крыма открыла уголовное производство по фактам захвата украинского судна, а также незаконного лишения свободы членов его экипажа.
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