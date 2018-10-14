Страны ЕС хотят ввести новые санкции против РоSSии

В Евросоюзе хотят заморозить зарубежные счета руководителей роSSийских разведывательных структур и их ближайших соратников в связи с применением химического оружия в Сирии и Солсбери.

Об этом сообщает МИД Великобритании, пишет Интерфакс.

Согласно сообщению, на предстоящем в понедельник заседании министров иностранных дел ЕС в Люксембурге предполагается подписать документ, который предусматривает «санкции, предложенные Великобританией и Францией после (химических) атак в Сирии и Солсбери».

В частности, как сообщается, планируется ограничить въезд в страны Евросоюза, а также заморозить зарубежные счета «руководителей роSSийских разведывательных структур и их ближайших соратников».

«Не является неожиданностью то, что Великобритания представляет списки, каким-то образом связанные с тем, что произошло в Солсбери. Но речь идет не только о РоSSии и Солсбери, это нацелено против использования химического оружия по всему миру», — заявил представитель британского МИД.

Газета Sunday Times приводит высказывание одного из собственных дипломатических источников, который заявил: «Сейчас необходимы срочные меры для изменения поведения злоумышленников, независимо от того, приехали ли они из РоSSии, Ирана, Северной Кореи или из других стран. Британская инициатива соответствует требованию времени».

Перед советом глав МИД стран ЕС британский министр иностранных дел Джереми Хант планирует встретиться с коллегами из Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии и Румынии и поблагодарить их за занимающую по химоружию жесткую позицию.

Как заявил Хант международное табу на приминение химоружия, существовавшее на протяжении многих лет, находится под угрозой.

«Теперь нам нужно обновить красную черту, которая продемонстрирует, что для тех, кто использует это ужасное оружие, цена всегда будет слишком высокой», — заявил он.

По его словам, эти новые санкции «жизненно важны, но они не являются концом истории».


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