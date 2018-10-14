На Майдане второй раз за день произошла стычка с полицией из-за попытки установить палатку

Инцидент случился после завершения всех мероприятий.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

На Майдане Независимости второй раз за день произошла стычка с полицией из-за попытки установить палатку.

Как сообщает корреспондент LB.ua, после завершения всех массовых мероприятий на площади остались несколько десятков человек, которые вдруг решили разбить палатку.

Пришли полицейские и с боем забрали ее.

Напомним, что днем несколько десятков человек, среди которых присутствовал отстраненный мэр Конотопа Артем Семенихин, столкнулись с полицией на Михайловской улице, прилегающей к Майдану.

Они пытались пронести на Майдан Независимости палатку, чтобы устроить возле нее акцию протеста. Сотрудники полиции отобрали палатку. Возмущенные участники пытались силой ее вернуть.


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