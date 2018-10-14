Трамп не исключил возможности отставки главы Пентагона

"В какой-то момент все уходят. Это Вашингтон".

Трамп не исключил возможности отставки главы Пентагона
Джеймс Мэттис
Фото: dt.ua

Президент США Дональд Трамп заявил, что министр обороны Джеймс Мэттис может уйти в отставку. По словам Трампа, он считает отставного генерала Мэттиса "в некотором роде демократом".

Такое заявление президент США сделал в программе "60 минут" на канале CBS.

"У меня с ним очень хорошие отношения. Два дня назад мы обедали вместе. Возможно, что да [он уволится]. Я думаю, что он в некотором роде демократ, если хотите знать правду. Но генерал Мэттис - хороший парень. Мы хорошо ладим. Он может уйти. Я имею в виду, в какой-то момент все уходят. Все. Люди уходят. Это Вашингтон", - сказал Трамп.

Генерал Мэттис возглавил Пентагон в январе 2017 года.

Он более 40 лет прослужил в морской пехоте, затем стал руководителем американского Центрального командования. После увольнения из вооруженных сил работал консультантом и в исследовательском Центре Гувера в Стэнфорде.

Напомним, что на прошлой неделе в отставку неожиданного для большинства наблюдателей подала постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

По подсчетам Axios, она стала уже 28-м высокопоставленным представителем администрации Трампа, которая покинул свою должность. Трамп при этом не пробыл президентом еще и двух лет.

В июле 2018 года покинул должность директор Агентства по охране окружающей среды США Скотт Прюитт, в апреле - советник Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Майкл Энтон и главный экономический советник Гэри Кон.

В марте по разным причинам ушли министр по делам ветеранов Дэвид Шулкин, советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, государственный секретарь Рэкс Тиллерсон.


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