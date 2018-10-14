"Свобода" выдвинет в президенты Кошулинского

Тягнибок баллотироваться не будет.

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента. Об этом он заявил в воскресенье, 14 октября, в Киеве во время "Марша УПА", пишет УП.

"Я не буду баллотироваться в президенты", - сказал он.

"Единым решением мы решили поддержать кандидата от националистических сил Руслана Кошулинского", - добавил Тягнибок.

Как известно, заместитель председателя партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский в прошлом созыве Верховной Рады был вице-спикером. С ноября 2015 года является депутатом Львовского облсовета.

Ранее Комитет избирателей насчитал 28 кандидатов в президенты Украины.