"Свобода" выдвинет в президенты Кошулинского
Тягнибок баллотироваться не будет.
Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента. Об этом он заявил в воскресенье, 14 октября, в Киеве во время "Марша УПА", пишет УП.
"Я не буду баллотироваться в президенты", - сказал он.
"Единым решением мы решили поддержать кандидата от националистических сил Руслана Кошулинского", - добавил Тягнибок.
Как известно, заместитель председателя партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский в прошлом созыве Верховной Рады был вице-спикером. С ноября 2015 года является депутатом Львовского облсовета.
Ранее Комитет избирателей насчитал 28 кандидатов в президенты Украины.
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