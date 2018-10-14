Во Львове перезахоронили останки воинов УПА

Ранее захоронение нашли во Львовской области.

На Лычаковском кладбище во Львове 14 октября состоялось перезахоронение воинов УПА. Об этом сообщает Львовская облгосадминистрация.

"Церемония перезахоронения прошла возле Мемориала неизвестному солдату УПА Лычаковского кладбища. Собралось около 100 человек, среди которых были как военные, так и гражданские", - говорится в сообщении.

Ранее останки воинов УПА нашли во Львовской области (село Верхняя Белка Пустомытовского района). Время захоронения установить трудно, однако у одного из повстанцев нашли советскую газету за июль 1944 года. Останки эксгумировало "Общество поиска жертв войны "Память".

Фото: loda.gov.ua

Фото: loda.gov.ua

Перезахоронение состоялось в рамках мероприятий, посвященных Дню защитника и Дню создания Украинской повстанческой армии.

Также сегодня в центре Львова прошел "Марш защитников Украины", в котором приняли участие более 1200 военнослужащих из Львовской области, участники АТО и ООС, ветераны УПА, волонтеры, реконструкторы в униформе УПА и козацкие общественные организации.

За маршем проехала колонна военной техники из 55 единиц военной техники и вооружения.