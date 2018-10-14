Жители Затоки перекрыли трассу, протестуя против раздачи прибрежной земли

Участники заявили, что акция - бессрочная.

В курортном поселке Затока Одесской области местные жители перекрыли трассу Одесса - Белгород-Днестровский, протестуя против решения поселкового совета о раздаче сотни земельных участков в прибрежной зоне.

Как сообщает "Думская", участники акции заявили, что перекрытие дороги - бессрочное.

"Пока ждем секретаря поселкового совета, но вообще, планируем перекрывать, пока они не отменят это решение", - заявили протестующие.

Трассу перекрыли в самой Затоке, в районе станции "Солнечная". Протестующие пропускают кареты скорой помощи, автомобили полиции, ГСЧС и водителей с детьми до трех лет.

Накануне участники акции протеста намеревались перекрыть движение поездов на станции "Каролино-Бугаз", но ограничились мирным митингом.

Напомним, тайное заседание Затокского поселкового совета состоялось 11 октября, в ходе заседания было принято решение о раздаче более 100 земельных участков в прибрежной зоне.

Полиции квалифицировала дело по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса - злоупотребление властью.

Мэр Затоки Василий Звягинцев и раньше подозревался в земельных махинациях. В 2016 году ему предъявляли обвинение по ч.2 ст.364, ч.3 ст.382, ч.1 ст.366 УК Украины (злоупотребление служебным положением и умышленное препятствование исполнению постановления суда). Чиновника подозреваются в том, что в сентябре-декабре 2014 года он незаконно вывел из коммунальной собственности земучасток у моря площадью более 3 гектаров, после чего передал землю в частную собственность, разделив ее между 66 лицами.

Звягинцев стал поселковым головой в ноябре 2010 года, в 2015 году его переизбрали на второй срок. До него 20 лет поселком руководила Надежда Ярцева.