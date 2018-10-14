Жители Затоки перекрыли трассу, протестуя против раздачи прибрежной земли
Участники заявили, что акция - бессрочная.
В курортном поселке Затока Одесской области местные жители перекрыли трассу Одесса - Белгород-Днестровский, протестуя против решения поселкового совета о раздаче сотни земельных участков в прибрежной зоне.
Как сообщает "Думская", участники акции заявили, что перекрытие дороги - бессрочное.
"Пока ждем секретаря поселкового совета, но вообще, планируем перекрывать, пока они не отменят это решение", - заявили протестующие.
Трассу перекрыли в самой Затоке, в районе станции "Солнечная". Протестующие пропускают кареты скорой помощи, автомобили полиции, ГСЧС и водителей с детьми до трех лет.
Накануне участники акции протеста намеревались перекрыть движение поездов на станции "Каролино-Бугаз", но ограничились мирным митингом.
Напомним, тайное заседание Затокского поселкового совета состоялось 11 октября, в ходе заседания было принято решение о раздаче более 100 земельных участков в прибрежной зоне.
Полиции квалифицировала дело по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса - злоупотребление властью.
Мэр Затоки Василий Звягинцев и раньше подозревался в земельных махинациях. В 2016 году ему предъявляли обвинение по ч.2 ст.364, ч.3 ст.382, ч.1 ст.366 УК Украины (злоупотребление служебным положением и умышленное препятствование исполнению постановления суда). Чиновника подозреваются в том, что в сентябре-декабре 2014 года он незаконно вывел из коммунальной собственности земучасток у моря площадью более 3 гектаров, после чего передал землю в частную собственность, разделив ее между 66 лицами.
Звягинцев стал поселковым головой в ноябре 2010 года, в 2015 году его переизбрали на второй срок. До него 20 лет поселком руководила Надежда Ярцева.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
14.10.2018 22:04
14.10.2018 22:52