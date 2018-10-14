На Софийской площади прошел молебен за автокефалию

Ожидается, что в мероприятии примут участие до 30 тысяч человек.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: пресс-служба президента
Фото: пресс-служба президента
Фото: пресс-служба президента
Фото: пресс-служба президента
Фото: пресс-служба президента
Фото: пресс-служба президента
Фото: Макс Требухов
Фото: пресс-служба президента

На Софийской площади в Киеве в 9:30 начался благодарственный молебен за Украину и автокефалию украинской церкви, инициированная Президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщает корреспондент Укринформа, на площади собрались несколько тысяч человек. В полиции ожидают, что участие в молебне примут 25-30 тысяч человек.

Охрану правопорядка в Киеве, по предварительным данным полиции, будут обеспечивать около 6200 правоохранителей, из них - 3500 бойцов Нацгвардии.

В связи с проведением массовых мероприятий в центральной части столицы с 15 часов запрещено движение всех видов транспорта на ул. Владимирской (на участке от ул. Льва Толстого до б-ра Тараса Шевченко), б-ре Тараса Шевченко (на участке от ул. Владимирской до Бессарабской площади), ул. Крещатик (на участке от Бессарабской площади до Европейской площади), а также на Европейской площади.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата признал недействительной анафему, наложенную Россией на предстоятелей УПЦ КП Филарета и УАПЦ Макария, а также принял решение прекратить действие указа 1686 года о разрешении на рукоположение киевского митрополита Московским патриархом, которое в РоSSии считают передачей канонической территории Украины.

Решения Синода открывают дорогу для предоставления Томоса об автокефалии после объединительного собора УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП.


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