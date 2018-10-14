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Впервые в Украине звание генерала присвоено женщине Его получила Людмила Шугалей. Фото: Геннадій ЗубкоFacebook Президент Петр Порошенко впервые присвоил звание генерал-майора женщине. Такое звание получила начальник Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины Людмила Шугалей. Об этом пишет "Интерфакс-Украина". "Присвоить военное звание генерал-майора медицинской службы полковнику медицинской службы Шугалей Людмиле Николаевне - начальнику Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины" – говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства. Также Порошенко подписал еще шесть указов о присвоении генеральских званий. Воинское звание генерал-майора присвоено: Игорю Яременко - начальнику армейской авиации Командования Сухопутных войск ВСУ;

Олегу Коцюбе - первому заместителю начальника Департамента контрразведки СБУ;

Эдуарду Крицыну - начальнику Управления СБУ в Херсонской области;

в Херсонской области; Александру Пименову - начальнику Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины. Воинское звание генерал-майора юстиции присвоено Сергею Долгополову - первому заместителю Главного военного прокурора Генпрокуратуры Украины. Воинское звание генерал-лейтенанта присвоено: Вячеславу Горбылеву - командующему ракетных войск и артиллерии ВСУ - заместителю командующего Сухопутных войск ВСУ;

Олегу Грунтковскому - начальнику Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ;

Александру Красноокому - командующему войск оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ;

Анатолий Кривоножко - командиру воздушного командования "Центр" - заместителю командующего Воздушных Сил ВСУ;

Владимиру Гордийчуку - начальнику Западного территориального управления Национальной гвардии Украины. Воинское звание генерал-полковника присвоено Василию Бурбе - начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины. Напомним, в августе Порошенко произвел в генералы два десятка человек.

LB.ua

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