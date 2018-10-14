Впервые в Украине звание генерала присвоено женщине

Его получила Людмила Шугалей.

Впервые в Украине звание генерала присвоено женщине
Фото: Геннадій ЗубкоFacebook

Президент Петр Порошенко впервые присвоил звание генерал-майора женщине. Такое звание получила начальник Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины Людмила Шугалей. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Присвоить военное звание генерал-майора медицинской службы полковнику медицинской службы Шугалей Людмиле Николаевне - начальнику Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины" – говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

Также Порошенко подписал еще шесть указов о присвоении генеральских званий.

Воинское звание генерал-майора присвоено:

  • Игорю Яременко - начальнику армейской авиации Командования Сухопутных войск ВСУ;
  • Олегу Коцюбе - первому заместителю начальника Департамента контрразведки СБУ;
  • Эдуарду Крицыну - начальнику Управления СБУ в Херсонской области;
  • Александру Пименову - начальнику Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Воинское звание генерал-майора юстиции присвоено Сергею Долгополову - первому заместителю Главного военного прокурора Генпрокуратуры Украины.

Воинское звание генерал-лейтенанта присвоено:

  • Вячеславу Горбылеву - командующему ракетных войск и артиллерии ВСУ - заместителю командующего Сухопутных войск ВСУ;
  • Олегу Грунтковскому - начальнику Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ;
  • Александру Красноокому - командующему войск оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ;
  • Анатолий Кривоножко - командиру воздушного командования "Центр" - заместителю командующего Воздушных Сил ВСУ;
  • Владимиру Гордийчуку - начальнику Западного территориального управления Национальной гвардии Украины.

Воинское звание генерал-полковника присвоено Василию Бурбе - начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины.

Напомним, в августе Порошенко произвел в генералы два десятка человек.


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