Впервые в Украине звание генерала присвоено женщине
Его получила Людмила Шугалей.
Президент Петр Порошенко впервые присвоил звание генерал-майора женщине. Такое звание получила начальник Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины Людмила Шугалей. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
"Присвоить военное звание генерал-майора медицинской службы полковнику медицинской службы Шугалей Людмиле Николаевне - начальнику Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины" – говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.
Также Порошенко подписал еще шесть указов о присвоении генеральских званий.
Воинское звание генерал-майора присвоено:
- Игорю Яременко - начальнику армейской авиации Командования Сухопутных войск ВСУ;
- Олегу Коцюбе - первому заместителю начальника Департамента контрразведки СБУ;
- Эдуарду Крицыну - начальнику Управления СБУ в Херсонской области;
- Александру Пименову - начальнику Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Воинское звание генерал-майора юстиции присвоено Сергею Долгополову - первому заместителю Главного военного прокурора Генпрокуратуры Украины.
Воинское звание генерал-лейтенанта присвоено:
- Вячеславу Горбылеву - командующему ракетных войск и артиллерии ВСУ - заместителю командующего Сухопутных войск ВСУ;
- Олегу Грунтковскому - начальнику Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ;
- Александру Красноокому - командующему войск оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ;
- Анатолий Кривоножко - командиру воздушного командования "Центр" - заместителю командующего Воздушных Сил ВСУ;
- Владимиру Гордийчуку - начальнику Западного территориального управления Национальной гвардии Украины.
Воинское звание генерал-полковника присвоено Василию Бурбе - начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины.
Напомним, в августе Порошенко произвел в генералы два десятка человек.
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