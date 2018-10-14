Порошенко: патриотические епископы УПЦ МП примут участие в объединительном соборе

Между "кремлевской звездой и православным крестом" они выбрали крест.

Порошенко: патриотические епископы УПЦ МП примут участие в объединительном соборе
Фото: Прямий

Президент Петр Порошенко заявил, что в объединительном соборе украинской православной церкви примут участие патриотически настроенные епископы УПЦ МП.

Об этом он сказал перед благодарственной молитвой за автокефалию.

"Вселенский патриарх принял решение об автокефалии. Томос будет вручен предстоятелю церкви, достойному, авторитетному, опытному владыке, которого изберет объединительный архиерейский собор. По благословению Константинопольского патриарха и Церкви-Матери на этот собор соберутся все епископы УПЦ КП, все епископы УАПЦ и вместе с ними, - я впервые это подчеркиваю, - будет и группа епископов УПЦ МП, которые между кремлевской звездой и православным крестом выбрали крест, а между Украиной и Россией выбрали Украину", - заявил глава государства

Президент выразил надежду, что собор пройдет вопреки национальной поговорке о двух украинцах и трех гетманах.

Напомним, что 17 апреля на встрече с лидерами фракций Верховной Рады президент Петр Порошенко сообщил, что УПЦ КП и УАПЦ подписали обращение к константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию новой поместной православной церкви Украины.

Позже стало известно, что среди подписантов этого обращения есть десять епископов УПЦ МП.

Предстоятель УПЦ КП Филарет в конце сентября заявил, что объединительный собор будет состоять из 41 архиерея Киевского патриархата, 12 архиереев Автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата


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