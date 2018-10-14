?Порошенко: "Может ли называться украинской церковь, где молятся за Кирилла?"

"Я бы попросил каждого задуматься: и паству, и верующих это конфессии".

Президент Петр Порошенко усомнился в праве Украинской православной церкви Московского патриархата называться украинской.

Об этом он сказал перед благодарственной молитвой за автокефалию украинской церкви.

"Все очень просто. Патриарх Русской православной церкви на каждой службе, - на каждой! - молится за роSSийскую власть, - власть, совершившую агрессию против нашего государства! Патриарх Кирилл Русской православной церкви молится за роSSийскую армию, которая убивает украинских военных, убивает гражданское население, убивает украинцев. А у нас в Украине, к сожалению, есть храмы, которые все еще поминают патриарха Кирилла, который совершает эти молитвы", - заявил президент.

"Я думаю, что это точно не для украинского народа. Разве могут храмы, в которых звучат молитвы за патриарха, который молится за роSSийскую армию, называться украинскими?" - задался вопросом Порошенко.

В то же время Порошенко пообещал и гарантировал право прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата ходить в свои храмы и дальше.

"Но я бы попросил каждого задуматься: и паству, и верующих это конфессии", - сказал Порошенко.

Напомним, раньше Порошенко уже говорил, что УПЦ МП будут называть РПЦ после Томоса.