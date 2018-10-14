Трамп пообещал "жестко наказать" Саудовскую Аравию, если убийство журналиста Washington Post в Стамбуле подтвердится

Журналиста могли убить на территории саудовского консульства.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что Саудовскую Аравию ждет "жесткое наказание", если подтвердится, что пропавший без вести журналист Джамаль Хашохджи был убит в здании саудовского консульства в Стамбуле.

Об этом пишет "Голос Америки".

"Мы собираемся расследовать все основательно, и [их ожидает] жесткое наказание", – сказал Трамп в беседе с репортером Лесли Стал.

"There will be severe punishment." In his first 60 Minutes interview since taking office, President Trump tells Lesley Stahl that if Saudi Arabia is found to be responsible for journalist Jamal Khashoggi's death, there will be consequences. https://t.co/BRZfIPHbNY pic.twitter.com/s6X98AylBR — 60 Minutes (@60Minutes) October 13, 2018

В то же время он уточнил, что не хотел бы блокировать поставки вооружений в Саудовскую Аравию, так как это может нанести урон американскому рынку труда.

Отвечая на вопрос о том, давал ли наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман личное распоряжение насчет убийства Хашохджи, Трамп сказал, что "это еще пока никому неизвестно, но мы, вероятно, сможем это выяснить". Президент добавил, что если убийство журналиста действительно произошло по приказу саудовских властей, Вашингтон будет "очень опечален и раздосадован".

"Я не хочу терять такой заказ, – заявил Трамп, упомянув компании Boeing, Lockheed и Raytheon. – И знаете что, есть другие способы наказания", –добавил президент, не уточнив, что именно он имел в виду.

Хашохджи, который бежал из Саудовской Аравии и имел вид на жительство в США , где писал критические статьи о своей стране для газеты The Washington Post, пропал 2 октября после того, как вошел в саудовское консульство в Стамбуле. Он планировал получить документ о разводе для того, чтобы заключить новый брак.

По данным телеканала CNN, Хашохджи записал момент собственного убийства на "умные часы" Apple Watch. Хашохджи включил диктофон, встроенный в часы, в тот момент, когда он вошел в здание саудовского консульства в Стамбуле 2 октября.

Информация передавалась с часов в облачное хранилище iCloud и на сотовый телефон, который журналист оставил у своей невесты перед тем, как войти в консульство. Его невеста, гражданка Турции Хатидже Дженгиз заявила, что она стояла у здания консульства, ожидая выхода своего жениха, однако так его и не дождалась.

В материале газеты говорится, что на часы записались не только допрос Хашогги и последовавшие пытки, но также сам момент его убийства.